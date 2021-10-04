Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней.

В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости».

Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях».