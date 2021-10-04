 

Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры»

04.10.2021, 1:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней.

В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости».

Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / “Мы же не воюем мясом”. Кривонос прокомментировал слова Зеленского о мобилизации “всех” в случае нового нападения РФ

01.08 / Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

18.06 / Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ

16.12 / Газонокосильщика приговорили за поджог начальника на Урале

22.01 / Убийца двух человек в Одессе рассказал о ритуале, в ходе которого убил своего отца

29.06 / Стефанчук о Зеленском: У нас не авторитарное государство – что кто-то один решает

28.03 / Полиция отпустила избирателя, сфотографировавшего на довыборах бюллетень – “Опора”

22.06 / N-TV – Болcонару может повторить судьбу Трампа

10.09 / “Скажу одно – со спортом не складывается”. Беременная жена Решетника позировала в купальнике

19.11 / У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика