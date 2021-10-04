 

Элтон Джон и другие знаменитости попали в «досье Пандоры»

04.10.2021, 1:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «досье Пандоры» причастными к офшорным активам названы видные деятели шоу-бизнеса и спорта.

В «досье» ICIJ упоминаются модель и актриса Клаудия Шиффер, поп-певица Шакира, музыкальные исполнители Элтон Джон, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, а также тренеры футбольных клубов «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Реал» Карло Анчелотти. Не о всех из них рассказывается подробно. Как утверждают в ICIJ, об офшорных активах знаменитостей до этого не было известно.

ICIJ заявляет о связи Шакиры с тремя созданными в 2019 году компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, Иглесиаса – со структурой из более чем 10 офшорных компаний там же и еще девяти в Майами, Джона – с более чем десятком компаний на Виргинских островах, передает ТАСС.

Гвардиола, как сообщается, имел средства в офшорах Андорры, но воспользовался налоговой амнистией. А вот компании, связанные с Анчелотти, оказались в центре расследования налоговых органов Испании. 



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