 

В Подмосковье разбился вертолет, все люди в нем погибли

04.10.2021, 1:10, Новости дня
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“По предварительным данным следствия, в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино, при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. В результате происшествия три человека, находившиеся на борту. погибли”, – говорится в сообщении.

По факту крушения вертолета Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса РФ.

В МЧС отметили в Telegram, что упавший вертолет не горел.

По данным Telegram-канала Mash, вертолет принадлежит базирующемуся на аэродроме Мячково аэроклубу “Кондор-М”. Аппарат упал в лес.

“Пилотом упавшего в Лыткарино вертолета был 57-летний Александр Шапочкин. Личности двух других погибших устанавливаются”, – сказано в сообщении.

На сайте “Кондор-М” есть маршруты на Robinson R-44, один из них проходит через Лыткарино, это последний пункт перед завершением полета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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