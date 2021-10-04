В Воронеже в массовом ДТП пострадали два человека

В результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже пострадали женщина и 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Сегодня днем у дома 144б по улице Шишкова в Воронеже, по предварительным данным, 29-летний водитель Lada Largus столкнулся с Volkswagen Polo. После этого Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в припаркованные автомобили Geely Emgrand и ВАЗ-2110», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

В результате ДТП двух пассажиров Volkswagen – 40-летнюю женщину и 12-летнего мальчика – для оказания медицинской помощи доставили в больницу.

Ранее в Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушкой, пострадали 14 человек.