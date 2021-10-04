Пресса США собралась рассказать о «влиянии санкций на российских олигархов»

В числе материалов, которые планируется опубликовать в рамках изучения «досье Пандоры», будет рассказ о «влиянии санкций США на российских олигархов», сообщила американская пресса.

Washigton Post сообщила, что «в завтрашних материалах будут более подробно рассмотрены американские аспекты этой системы». В частности, газета оценит «ущерб, причиненный налоговыми убежищами США». Кроме того, WP расскажет, «как американцы, обвиняемые в правонарушениях, могут избежать финансовых последствий, используя офшорные структуры».

Далее Washigton Post собирается опубликовать материалы, в которых планируется рассмотреть «расхищение азиатских артефактов» и «скрытые богатства миллиардеров». Также издание намерено «проследить влияние санкций США на российских олигархов», имен которых пока не называет, передает РИА «Новости».

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем.