 

Пресса США собралась рассказать о «влиянии санкций на российских олигархов»

04.10.2021, 0:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ числе материалов, которые планируется опубликовать в рамках изучения «досье Пандоры», будет рассказ о «влиянии санкций США на российских олигархов», сообщила американская пресса.

Washigton Post сообщила, что «в завтрашних материалах будут более подробно рассмотрены американские аспекты этой системы». В частности, газета оценит «ущерб, причиненный налоговыми убежищами США». Кроме того, WP расскажет, «как американцы, обвиняемые в правонарушениях, могут избежать финансовых последствий, используя офшорные структуры».

Далее Washigton Post собирается опубликовать материалы, в которых планируется рассмотреть «расхищение азиатских артефактов» и «скрытые богатства миллиардеров». Также издание намерено «проследить влияние санкций США на российских олигархов», имен которых пока не называет, передает РИА «Новости».

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем.



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