Анонсировано восстановление всех линий связи Пхеньяна и Сеула
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Все линии связи Северной Кореи с Южной восстановят утром в понедельник, сообщило южнокорейское информационное агентство.
«Ренхап» сообщает, что связь восстановят в 09.00 по местному времени (03.00 мск), передает ТАСС.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей.
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