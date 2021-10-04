Анонсировано восстановление всех линий связи Пхеньяна и Сеула

Все линии связи Северной Кореи с Южной восстановят утром в понедельник, сообщило южнокорейское информационное агентство.

«Ренхап» сообщает, что связь восстановят в 09.00 по местному времени (03.00 мск), передает ТАСС.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей.