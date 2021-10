Осколочные гранты

Что известно о деле вице-президента Сбербанка Марины Раковой и о ней самой.



Фото: Донат Сорокин / ТАСС

29 сентября стало известно, что бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн руб. на госконтрактах в сфере образования. В качестве подрядчика в деле о хищениях фигурирует «Шанинка» — российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук. Ракову допросили, а Тверской суд Москвы арестовал на два месяца коллег бывшей чиновницы — управляющих директоров дивизиона «Цифровые платформы образования» «Сбера» Максима Инкина и Евгения Зака. В СИЗО также отправили и бывшего директора «Шанинки» Кристину Крючкову.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении бывшей чиновницы возбудили в августе. После обысков ей как подозреваемой должны были выбрать меру пресечения, но на очередной допрос она не явилась, выключила телефон и пропала. МВД заочно предъявило ей обвинение и объявило в федеральный розыск.

Следствие считает, что именно Ракова пролоббировала выделение денег на госконтракты на посту заместителя министра просвещения, который занимала с октября 2018 года по март 2020 года. До работы в министерстве она сама с 2016 года возглавляла Фонд развития новых форм образования и распоряжалась его бюджетными деньгами. Как обнаружила «Новая газета», финансирование фонда действительно резко увеличилось с переходом Раковой на министерскую должность.

С 2014 по 2017 год учреждение получило в виде грантов от Минобрнауки 177 млн руб., а в 2018 году, после повышения Раковой, за три года фонд получил уже 3,2 млрд руб.

Марина Ракова во время следственных действий у себя дома. Стоп-кадр с видео / РИА Новости

Из Барнаула в Швейцарию

Ракова родилась в Алтайском крае, в 2002-м окончила Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, затем, вернувшись на родину, училась в Алтайской академии экономики и права. Данные о том, чем занималась Ракова, указанные в российском реестре и в различных биографических справках, отличаются. В 2014 году будущий чиновник от образования на собеседовании с представителями АСИ на должность общественного представителя организации в Алтайском крае представлялась владелицей крупной туристической компании и говорила, что занимается проектами в социальной, инвестиционных сферах в регионе, в котором «крайне сложно использовать те инструменты, которые на сегодня есть в России». А в ее анкете указывалось, что Ракова окончила институты в Греции и Швейцарии по специальностям маркетинга и менеджмента в гостиничном бизнесе, психологии бизнеса, а также что она работала креативным директором, соучредителем и директором в различных компаниях в индустрии общественного питания и гостиничного хозяйства.

За год до этого в научной статье «Нелегальная миграция в системе трансграничных угроз: к вопросу о проблемах нормативного регулирования миграционных процессов» от 2013 года, соавтором которой стала Ракова, она указана как юридический консул греческой компании Ilios Peristilon LTD. Также в 2014 году Ракова стала соавтором монографии «Преступность, связанная с иностранцами, в РФ и Греции: криминологические и сравнительно-правовые проблемы». Данные о компании с таким названием есть в кипрском коммерческом реестре, выяснила «Новая газета». Согласно нему Марина Ракова указана руководителем компаний Peristilon LTD и VKAZ MANDARINOTO LTD. Обе были зарегистрированы в одном офисе в Афинах и уже ликвидированы. Еще одна тезка Раковой есть в коммерческом регистре Испании, где она отмечена как учредитель строительной компании, зарегистрированной в Валенсии.

Данные, отраженные в российском реестре юридических лиц, выглядят скромнее. Ракова регистрировалась как индивидуальный предприниматель, а затем как наемный руководитель центра дополнительного детского образования «В гостях у сказки».

Оба бизнеса проработали недолго: регистрацию ИП прекратила налоговая служба, а детский центр закрылся с убытками.

Коворкинг в Барнауле и дом в «Выборе»

Через год после назначения общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Алтайском крае имя Раковой появилось в прессе в связи со скандалом о появлении пристройки к фасаду исторического здания в центре Барнаула. По данным местных журналистов, она оказалась инициатором строительства и владельцем помещений и якобы намеревалась открыть там коворкинг для предпринимателей, а стройку поддержали АСИ и региональные власти. Позднее местные власти и агентство официально опровергли причастность к стройке.

Марина Ракова (слева) во время осмотра образовательного центра «Кванториум» в Ельцин Центре, 2019 год. Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Скандал не повлиял на отношения Раковой и АСИ, которое в 2015 году оценило ее идею развития сети детских технопарков «Кванториум». На высшем уровне тогда эту инициативу поддержал помощник президента Андрей Белоусов, который называл это историческим событием, «как присоединение Крыма». До 2018 года Ракова на различных должностях занималась развитием этой сети.

По данным деклараций, на должности руководителя Фонда новых форм развития образования, а затем заместителя министра ее доход не превышал 2,2 млн руб. в год, а в пользовании у нее находились две квартиры. Однако обыск по уголовному делу сотрудники МВД проводили по ее месту жительства — в загородном доме. Особняк на кадрах оперативной съемки находится в поселке Немчиновка Одинцовского района Московской области, при этом данные о владельце участка и дома в Росреестре отсутствуют. Ранее по этому адресу был зарегистрирован дом площадью 715 кв. м. А дом на соседней улице меньшей площадью продается за 130 млн руб.

Дом Марины Раковой в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: РИА Новости

Госконтракты

Пока претензии полиции касаются двух госконтрактов Фонда новых форм развития образования, принадлежащего Минпросвещения, который заказал работы у «Шанинки». Они, как считает следствие, не были выполнены, но оплачены. По данным «Известий», сумма предполагаемого хищения сложилась из двух контрактов 2019 года: первый — на услуги по организационно-методическому сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей, а второй — на разработку и апробацию модели создания и функционирования профессиональных сообществ педагогических работников по нацпроекту «Образование». Следователи также проверяют контракты еще на 150 млн руб. По данным госзакупок, всего Фонд новых форм развития образования в 2019 году заказал работ и услуг почти на 1,5 млрд руб. В предыдущие годы госзаказ не превышал 125 млн руб.

В том же году фонд заказывал разработку автоматизированной информационной системы «Маркетплейс образовательного контента и услуг» — одного из элементов цифровизации российского образования за 193 млн руб. Контракт тогда заключили с «Мегафоном», но, согласно концепции Министерства просвещения о разработке ГИС «Моя школа», с которой ознакомился «Коммерсант», развитие этого маркетплейса, а также других проектов «Российской электронной школы», на которые потратили больше 2 млрд руб., признано нецелесообразным. Сайт «Маркетплейса образовательного контента и услуг» на данный момент не работает.

Владимир Прокушев

—