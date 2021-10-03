 

Мужчина купил дом, в котором нашел в стене жуткую записку с угрозой, после прочтения которой страшно станет спать каждому

03.10.2021, 23:46, Разное
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Джонатан Льюис работает обычным учителем в начальной школе. Недавно он приобрёл новый дом, в котором сейчас и проживает.

Еще во время новоселья мужчина обратил внимание на странную пустоту в одной из стен на кухне и решил её изучить.

За непрочной перегородкой находилась кукла с запиской в руках. Если сам вид игрушки не вызвал у нового хозяина никаких опасений, то содержание записки вызвало много вопросов.

Многих людей со слабой психикой подобная находка заставила бы моментально выставить недвижимость на продажу.

«Здравствуй, новый владелец. Благодарю тебя за то, что смог меня освободить. Я Эмили. Это мой дом, в котором я проживаю с 1961 года. Прошлые хозяева меня сильно раздражали, поэтому я решила их убить. Надеюсь, что у тебя тоже есть ножи и ты любишь крепко спать»

Несмотря на такое содержание, Джонатан Льюис не испугался и решил рассказать о находке своим близким. Те, в свою очередь, посоветовали продать недвижимость. Но молодой учитель не собирается этого делать.

«Это очень забавная ситуация. Видимо, те, кто жил здесь до меня, таким способом решили пошутить над новым владельцем»

По заверению риелторов, ремонт в кухне был сделан несколько лет назад, а значит кукла и записка были помещены внутрь примерно в то же время, что в кое той мере подтверждает догадку Джонатана.



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