Welt am Sonntag – ЕС задумался над военной миссией по обучению украинской армии

ЕС рассматривает возможность запуска на Украине специальной военной миссии по обучению украинской армии, пишет воскресное издание Welt am Sonntag. Такая программа стала бы проявлением солидарности с Украиной и ясно показала бы приверженность ЕС странам-партнёрам. Впрочем, существует ещё три варианта, как Европа может способствовать улучшению военных возможностей вооружённых сил Украины, отмечает немецкая газета.



Reuters

На фоне продолжающейся напряжённости между Киевом и Москвой ЕС раздумывает над запуском отдельной военной образовательной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine («Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине»), пишет воскресное издание немецкой газеты Welt am Sonntag.

Европейская служба внешних связей EAD обозначила перспективу запуска соответствующей образовательной миссии для обучения украинских офицеров во внутреннем рабочем документе. В нём сказано, что такая военная миссия ясно показала бы приверженность ЕС странам-партнёрам и «стала бы выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности РФ на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму»*.

Наряду с названной самостоятельной обучающей миссией Европейская служба внешних связей со ссылкой на верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля также отмечает в рабочем документе три других варианта, каким образом Евросоюз может способствовать улучшению военных возможностей украинской армии. К ним относится в том числе расширение существующей ещё с 2014 года консультативной миссии по реформированию гражданского сектора безопасности. Ответственные представители ЕС недавно впервые представили на обсуждение документ Европейской службы внешних связей в Комитете по политике и политике безопасности.

На отдельной военной образовательной миссии особенно настаивают три балтийских страны, а также Польша, Румыния и Словакия. В этом их поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля министры обороны и иностранных дел Украины обратились к верховному дипломату ЕС Боррелю с письмом, в котором просили о военной образовательной миссии со стороны ЕС.

Важной причиной требования Киева является тот факт, что Москва весной, по данным главы российского генштаба Валерия Герасимова, собрала на границе с Украиной более 300 тыс. военнослужащих, отмечает издание. Кроме того, там были обустроены площадки для тренировки войск и установлена тяжёлая военная техника. Сколько российских военных сейчас находится недалеко от украинской границы, на данный момент неясно, пишет Die Welt.

Правительство в Киеве с большим беспокойством следит за тем, что РФ позволила завершиться миссии наблюдателей от ОБСЕ на границе с востоком Украины. «С 2014 года эта миссия была важным образующим доверие элементом усилий ОБСЕ, направленных на урегулирование конфликта», — заявил на этой неделе представитель ОБСЕ Микко Куннинен.

Срок действия миссии ОБСЕ истёк в ночь на пятницу, поясняет немецкая газета. На двух российских пунктах пересечения границы в районе Гуково и Донецка до сих пор размещались 22 международных наблюдателя от ОБСЕ. Они зафиксировали много случаев пересечения границ лицами в униформе, перемещения транспортных грузовиков, а также в общей сложности сотни российских колонн грузовых автомобилей в направлении востока Украины.

С 2014 года части расположенных на востоке Украины Луганской и Донецкой областей контролируются «сепаратистами», пишет воскресное издание Welt Am Sonntag. Чуть больше 400 км российско-украинской границы с несколькими шоссейными и железнодорожными пограничными пунктами находятся под контролем ополченцев. По оценкам ООН, в результате боевых действий погибло более 13 тыс. человек. Согласованный в 2015 году мирный план продолжает откладываться.

Также с пятницы вступило в силу новое соглашение о транзите между российским концерном «Газпром» и Венгрией. Теперь компания поставляет газ не через Украину, а через Сербию и Австрию, из-за чего Киев теряет доходы от транзитных пошлин. Кроме того, Украина опасается за собственное энергоснабжение. «Кремль делает это нарочно, — написал в Facebook глава украинского концерна «Нафтогаз» Юрий Витренко. — Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия».

Теперь на Украине ожидают, что Вашингтон и Европа введёт санкции в отношении дочерней компании «Газпрома», отвечающей за работу «Северного потока — 2». Москва отвергает критику со стороны Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в отношении РФ всегда были и будут звучать обвинения, однако «большинство из них политизированы», а Москва выполняет все обязательства по существующим газовым договорам, заключает Die Welt.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).