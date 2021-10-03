Турция подтвердила проведение совместных военных учений с Азербайджаном

Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване на границе с Арменией.

«С целью оказания помощи азербайджанской армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации»,- сообщила официальный представитель министерства национальной обороны Турции Пинар Кара, ее слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на сайт турецкого оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что учения продолжаются в рамках проекта «Братская бригада».

«5-8 октября в Нахчыване будет проведен очередной этап учений «Нерушимое братство-2021». Цель учений – развитие дружбы, сотрудничества и взаимодействия между Вооруженными силами Турции и Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев со всеми нашими возможностями, как это делали до сих пор, мы вместе в печали и радости, придерживаемся концепции «два государства, одна нация», – сказала представитель турецкого ведомства.

Ранее источник сообщил о планах Азербайджана и Турции провести учения у границы с Арменией.