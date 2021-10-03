«Киноракету» освятили на Байконуре

На космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, сообщают информационные агентства.

Ракету освятил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий, передает ТАСС.

Напомним, в основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Старт запланирован на 5 октября.