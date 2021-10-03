Захарова на фоне «досье Пандоры» напомнила о планах США бороться с коррупцией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание США в «досье Пандоры» крупнейшим налоговым убежищем.

Захарова в Telegram напомнила, что глава американского государства Джо Байден обещал бороться с «бедствием коррупции». По его словам, «это миссия для всего мира», так как «отважные граждане» всех стран «требуют честного и прозрачного управления». При этом Захарова указала, что, согласно «досье Пандоры», выявлены «миллиарды долларов» в штате Южная Дакота, «принадлежащие обвиняемым в финансовых преступлениях».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем.