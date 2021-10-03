Взрыв возле мечети в Кабуле. Число погибших выросло до восьми

Издание, ссылаясь на данные министерства внутренних дел “Талибана”, отметило, что не менее 20 человек получили ранения.

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— Aamaj News (@AamajN) October 3, 2021

При этом полноценно осветить происшествия журналистам не позволили талибы, которые не пустили их к месту взрыва, отмечает Aamaj News.

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— Aamaj News (@AamajN) October 3, 2021

Контекст:

В афганской столице Кабуле 3 октября прогремел взрыв у мечети. Он случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида.

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