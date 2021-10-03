Взрыв возле мечети в Кабуле. Число погибших выросло до восьми
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Издание, ссылаясь на данные министерства внутренних дел “Талибана”, отметило, что не менее 20 человек получили ранения.
* * * : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .# * _ * pic.twitter.com/DsXVoyzpbr
— Aamaj News (@AamajN) October 3, 2021
При этом полноценно осветить происшествия журналистам не позволили талибы, которые не пустили их к месту взрыва, отмечает Aamaj News.
* – * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * .# * _ * pic.twitter.com/9Y9t4sV1Bk
— Aamaj News (@AamajN) October 3, 2021
Контекст:
В афганской столице Кабуле 3 октября прогремел взрыв у мечети. Он случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет