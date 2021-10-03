Саакашвили пересек границу с Грузией внутри трейлера – СМИ

Собеседник журналистов рассказал, что экс-президента Грузии задержали в доме, который принадлежит Эльгудже Цомаю, владельцу трейлера, который использовался для транспортировки политика.

Саакашвили якобы прибыл из Украины в грузинский город Поти, прячась в вентиляционной кабине машины, после чего Цомай сменил машину и отвез экс-президента в Батуми.

Источник CNews говорит, что о приезде Саакашвили в Грузию не знал “почти никто”.

Цомай возит в Украину зелень и якобы раньше имел проблемы с украинскими правоохранителями.

“Эхо Кавказа” сделало вывод, что трейлер с Саакашвили прибыл в Поти на пароме.

Согласно данным на сайте судоходной компании “Укрферри”, в Поти ходит паром из Черноморска Одесской области. Время в пути составляет 39–40 часов.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал “Имеди”.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

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