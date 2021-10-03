Четырем задержанным по делу об убийстве полицейского в Чернигове объявили подозрение

По его словам, 2 октября, задержали четырех мужчин, трое из которых несовершеннолетние.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору.

Издание Telegraf пишет, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались пока мужчины выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

—