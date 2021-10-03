На границе с Румынией в ходе погони за правонарушителями пострадал пограничник – ГПСУ
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“Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле бросились бежать. Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму”, – говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что к преследованию нарушителей подключились, кроме пограничников, сотрудники Национальной гвардии.
“Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие. Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 упаковки сигарет доставлены в пограничное подразделение”, – объяснили в пограничном ведомстве.
Сбежавших ищут, подчеркнули в ГПСУ.
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