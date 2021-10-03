Литва против Китая – NYT рассказала, как «мелкая рыбёшка» из Прибалтики вступила в противостояние со сверхдержавой

«Крохотная» Литва схлестнулась на геополитическом поле брани с соперником куда крупнее себя — Китаем, пишет NYT. Как подчёркивает обозреватель издания, несмотря на такую разницу в весе, Вильнюс способен создать для Пекина головную боль — хотя бы за счёт того, что привлёк внимание своих европейских союзников к поведению КНР. Вместе с тем, по данным NYT, сопротивление «поднимающей голову сверхдержаве» обходится литовской экономике недёшево.



Reuters

То, что Пекин тщательно следит за тем, что читают и пишут его граждане на своих смартфонах, никогда не было секретом — но когда выяснилось, что одна из популярнейших в Литве моделей телефонов производства компании Xiaomi имеет скрытую функцию блокировки слов и выражений, не устраивающих Компартию Китая (в список, насчитывающий 449 позиций, вошли, в частности, фразы «студенческое движение» и «независимость Тайваня», а также слово «диктатура»), литовские власти были изрядно шокированы, пишет обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс. Как отмечает Хиггинс, правительство Литвы сразу же порекомендовало своим чиновникам отказаться от телефонов этой марки, что не на шутку рассердило уже КНР.

Подобное, впрочем, происходит далеко не впервые — ведь чуть ранее Литва также поддержала «преуспевающий и демократический» Тайвань, который Китай считает своей «мятежной провинцией», а затем отказалась от участия в организованном Пекином региональном форуме, заявив, что мероприятие будет способствовать раздорам внутри ЕС, напоминает журналист NYT. Яростная реакция со стороны Поднебесной не заставила себя ждать — Китай отозвал посла из Вильнюса, отменил грузовые поезда в Литву и практически полностью лишил литовских экспортёров возможности продавать в КНР свои товары, а китайские государственные СМИ обрушились на страну, отпуская колкости в отношении её крохотных размеров и называя её «форпостом антикитайских настроений» в Европе, перечисляет автор.

«На геополитическом поле брани схватку между Литвой и Китаем сложно назвать честным поединком — ведь в нём маленькая прибалтийская страна с населением меньше 3 миллионов человек противостоит поднимающей голову сверхдержаве, где живёт 1,4 миллиарда. У литовских вооружённых сил нет ни танков, ни самолётов, а экономика страны по объёмам в 270 раз меньше китайской, — пишет Хиггинс. — Однако Литве неожиданно удалось доказать, что проблемы сверхдержавам — особенно таким, как Китай, чьи дипломаты, похоже, твёрдо намерены принуждать другие страны играть по правилам Пекина — способны создавать даже крошечные государства». Вильнюсу, который и так практически не торгует с Китаем, удалось «поднять довольно шума» для того, чтобы ситуацию заметили другие члены ЕС — и ожидается, что они на следующей неделе соберутся, чтобы обсудить ситуацию, отмечает журналист. «А ведь если примеру Литвы последуют другие страны, ситуация для Китая будет хуже некуда», — подчёркивает он.

Угрозы и истерики со стороны Пекина так и не смогли ослабить решимость правительства Литвы — отчасти потому, что серьёзных рычагов влияния на страну у Китая по сути нет, констатирует обозреватель NYT. Как пишет журналист, глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Вильнюс придерживается внешнеполитического курса, основанного на ценностях, и «поддерживает тех людей, которые поддерживают демократические движения». Другие европейские государства, присягающие на верность тем же демократическим ценностям, редко действительно соблюдают декларируемые принципы в отношениях с Китаем, однако партия господина Ландсбергиса «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» сделала такой курс частью своей предвыборной программы и смогла благодаря этому привлечь избирателей: в манифесте партии, опубликованном перед голосованием в прошлом году, в том числе содержалось обещание «твёрдо стоять на своих ценностях» во внешней политике «в отношениях с такими странами, как КНР», разъясняет Хиггинс.

Ландсбергис, впрочем, сокрушался, что из-за своих небольших размеров Литва «стала лёгкой мишенью для Китая», поскольку Пекин «подбирает себе соперников намного, намного слабее себя, вытаскивает их на ринг, а затем избивает до полусмерти». Желая избежать такого избиения, министр в прошлом месяце отправился в Вашингтон и встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, который пообещал «оказать Литве перед лицом попыток принуждения со стороны Китайской Народной Республики стопроцентную поддержку», приводит обозреватель NYT слова госсекретаря.

Как поведал журналисту китайский политолог У Цянь, Литва, несмотря на свои далеко не внушительные габариты, имеет в планах Китая неожиданно большое значение. По словам У, отчасти это связано с тем, что эта страна является транзитным коридором для поездов, перевозящих китайские товары в Европу, отчасти же — с той «непропорционально важной» ролью, которую она сыграла в распаде Советского Союза: в 1990 году она стала первой республикой, объявившей о независимости от СССР, в чём самое активное участие принимал дед нынешнего министра иностранных дел Витаутас Ландсбергис. Это обстоятельство и привлекает внимание Китая, поскольку там тщательно штудируют историю «в надежде предупредить появление у себя аналогичных центробежных сил», рассказал политолог. «Китай рассматривает Литву как музей, который поможет ему спасти себя от коллапса по советскому сценарию», — пояснил эксперт.

Конфликт между Пекином и Вильнюсом имеет много причин; среди них — усилия самого Тайваня, который пытается во что бы то ни стало получить политическую поддержку, а также приход к власти нового коалиционного правительства, где большинство получили упомянутая партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» господина Ландсбергиса, отличающаяся проамериканскими взглядами, а также либералы, активно выступающие за защиту прав человека, пишет Хиггинс. Между тем в более глобальном смысле эта ссора отражает общую позицию Европы, которая не только утомлена дипломатией в исполнении китайских «боевых волков», но и разочарована ростом объёма экспорта товаров из Китая на фоне сильно отстающих показателей импорта товаров европейских, полагает обозреватель NYT.

Как отмечает автор, в последние годы Китай позволяет себе в отношениях с Литвой крайне грубое поведение, которое многим литовцам напоминает о тех временах, когда Вильнюсом помыкала Москва. Так, в 2019 году китайские дипломаты решили в ответ на проходивший в литовской столице митинг в поддержку демократического движения Гонконга организовать ответную акцию, что привело к потасовкам между участниками двух акций прямо на Кафедральной площади города. «Новых друзей Китай с таким подходом у нас не завоюет, — рассказал в интервью NYT бывший депутат сейма Литвы и один из основателей лоббистской группы «Тайваньский форум» Гинтарас Степонавичюс. — Мы не привыкли к тому, чтобы нам кто-то указывал, как себя вести, даже если указывает сверхдержава».

Окончательно пресытившись давлением со стороны Пекина, ряд видных литовских политиков решили присоединиться к «Тайваньскому форуму» и в прошлом октябре посетили проходившие в Вильнюсе торжества по случаю национального праздника Тайваня. Впрочем, некоторые в целесообразности такого подхода не уверены: как пояснил журналисту NYT бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, страна и так «на ножах» с Россией и соседней Белоруссией. «Мы открылись на слишком большом числе фронтов», — заявил он.

Судя по свежим соцопросам, большинство европейцев не хотят, чтобы США и Китай вели новую холодную войну, однако всё более настороженно относятся к КНР. «Настроения в целом изменились, — прокомментировал ситуацию в интервью NYT исследователь Института внешней политики Эстонии Франк Юрис. — Обещания не выполняются, и страны уже устали от того, что им всё время угрожают кнутом». Этот кнут сегодня и обрушивается на Литву, которая является членом как ЕС, так и НАТО.

Китай в последнее время непрерывно наращивал давление на Вильнюс, и речь не только о дипломатических шагах и отмене поездов: воздержавшись от официальных санкций, Пекин тем не менее усложнил бюрократические процедуры для литовских экспортёров, из-за чего они потеряли возможность продавать свои товары в Поднебесную; впрочем, реальные последствия этой меры власти Литвы назвали не слишком тяжёлыми, поскольку в структуре экспорта страны КНР занимает лишь 1%, напоминает Хиггинс. Однако позднее Пекин нанёс литовцам ещё один и уже гораздо более болезненный удар — десятки местных промышленных компаний, которые зависят от поставок электроники, стекла и других товаров из Китая, на прошлой неделе получили от своих китайских поставщиков практически одинаковые письма, в которых говорилось, что из-за энергодефицита со своевременной доставкой заказов могут возникнуть проблемы, пишет обозреватель NYT. Представители литовских промышленных кругов уже назвали этот шаг китайцев «креативным», цитирует автор.

И тем не менее Литва приняла «чёткое геополитическое решение», всецело поддержав своего давнего союзника США и другие демократические страны, заверил журналиста NYT председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. «Здесь все до единого за это выступают. Мы все большие антикоммунисты и противники Китая. Это в нашей ДНК», — приводит слова чиновника Хиггинс.