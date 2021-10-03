 

США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем

03.10.2021, 22:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЮжная Дакота, Невада и другие американские штаты являются крупнейшим налоговым убежищем, следует из «досье Пандоры», опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Как пишет Guardian, США «являются крупнейшим налоговым убежищем», что ставит в неловкое положение главу американского государства Джо Байдена, решившего возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, передает РИА «Новости».

В «досье» сообщается, что Южная Дакота, Невада и свыше десятка других штатов лидируют в области предоставления финансовой тайны. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях». В документах рассказывается о десятках миллионов долларов, перемещенных из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту. При этом крупные страны борются в основном с традиционными оффшорами (Багамы, Кайманы и другие).

Подчеркивается, что США «больше заинтересованы» в данных «об американских банковских оффшорах», чем о средствах, «движущихся через банковские счета, компании и трасты США». Консорциум сообщил, что долгое время власти Южной Дакоты поддерживают «проекты инсайдеров трастовой индустрии, обеспечивающие все больше защиты и других преимуществ для клиентов трастов в США и за рубежом». Активы клиентов в местных трастах за десять лет выросли более чем в четыре раза, до 360 млрд долларов.

Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.



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