Статую Джорджа Флойда в США облили краской

В Нью-Йорке облили краской статую Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего при задержании полицией, сообщают информационные агентства.

На площади Юнион-сквер 1 октября установили три скульптуры, которые изображают золотистого цвета головы Флойда, Бреонны Тейлор (чернокожая, убитая полицейским) и Джона Льюиса (конгрессмен, лидер движения борцов за гражданские права), передает РИА «Новости».

В воскресенье неизвестные плеснули серую краску на статую, изображающую голову Флойда. Представительница организации Confront Art, организовавшей экспозицию, Линдси Эшельман заявила, что авторы выставки знали, «что статуи неоднозначны». По ее словам, «нужно немало мужества, чтобы выставлять эти три статуи», а также чтобы «прийти посреди бела дня и в открытую ими любоваться».

Акт вандализма она объясняет тем, что люди не понимают смысла скульптуры, которая «совершенно необязательно представляет Джорджа Флойда». «Здесь прежде всего изображено лицо движения, лицо несправедливости, – сказала она. – Кто бы это ни сделал, он не понял, что это не про Джорджа Флойда – это обо всем списке имен».

Нарушителей пока не задержали, ведется расследование, сообщили в полиции.

Напомним, в июне статую Джорджа Флойда в Бруклине также облили краской.