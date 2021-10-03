Пучдемон вернулся на суд в Италию

В понедельник, 4 октября, в суде города Сассари состоится слушание по вопросу о том, должна ли Италия передать Пучдемона Испании.

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Лларена выдал ордер на задержание 58-летнего Пучдемона в качестве обвиняемого по делу об организации незаконного референдума о независимости Каталонии и попытке отделения Каталонии от Испании.

Контекст:

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

После этого Кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Бельгию и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии “честного судебного процесса”. В 2019 году политик избрался в Европарламент, но не смог приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания, которая добивалась его экстрадиции.

В марте этого года Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона и двух его соратников. 24 сентября Пучдемона задержали на Сардинии итальянские власти. Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного Испанией в октябре 2019 года. Но в тот же день Пучдемона отпустили.

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