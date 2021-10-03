 

Арестович о заседаниях ТКГ по Донбассу: Можем порадовать прогрессом по нескольким направлениям

03.10.2021, 22:28, Новости дня
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“Прогресс чувствуется в социально-экономической подгруппе, потому что там очень неплохо и динамично идет развитие договоренностей по нескольким направлениям. Одно из них – это экологическая подгруппа, которая заработала 2 сентября. Это группа международных экспертов, решающих вопросы затопления шахт”, – сказал он.

По словам спикера украинской делегации, также проговаривается доступ на оккупированную территорию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

“Но можем порадовать прогрессом по нескольким направлениям. В частности, использование цифровых средств для того, чтобы обеспечить социально-экономические выплаты тем людям, пенсионерам, которые живут на оккупированных территориях. Вопросы распределения воды и так далее”, – объяснил Арестович.

Он отметил, что “это очень узкоспецифические вопросы, но здесь стороны находят понимание”.

“Это касается животрепещущих тем, которые не поболтаешь и не обойдешь. Вода либо есть, либо ее нет. Инспекторы МАГАТЭ либо допущены, либо не допущены. Шахты либо подтоплены, либо не подтоплены, и что там нужно делать, ведь растет экологическая опасность. Здесь они продвигаются. В остальных [вопросах] идет дискуссия”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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