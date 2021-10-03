 

Недорого и экологично: как сделать своими руками натуральный пилинг из роз

03.10.2021, 22:02, Разное
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В ближайшие месяцы нашу кожу ждут испытания прохладной погодой на улице и сухим теплым воздухом в помещении. Поэтому ей в такой период требуется особый уход. Роза – это идеальное средство для нежной кожи. Цветок не только впечатляет своим красивым видом, но и может использоваться в средствах по уходу. Всем известна розовая вода. Есть также кремы на основе розы и чай. Но с данным растением можно делать и очищающий кожу пилинг.

Получается не только недорогое, но и очень экологичное средство. Пилинг делает кожу невероятно мягкой и приятной на ощупь. В нашей статье мы расскажем, как приготовить своими руками такое средство.

Что понадобится

Ингредиенты для создания средства для пилинга:

1 столовая ложка сушеных роз; 1 столовая ложка сушеной ромашки; 1 столовая ложка овсянки; 2 столовые ложки меда; ¼ стакана масла (можно взять миндальное или оливковое)

Приготовление и применение

Необходимо сушеные розы, ромашку и овсянку поместить в ступку и мелко растереть.

Теперь смешайте полученный порошок с медом и маслом до образования гранулированной массы. Средство готово.

Лучше всего наносить полученную массу на тело или лицо круговыми массажными движениями после душа и оставить на несколько минут. Затем смойте остатки средства и нанесите крем на кожу.



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