Недорого и экологично: как сделать своими руками натуральный пилинг из роз

В ближайшие месяцы нашу кожу ждут испытания прохладной погодой на улице и сухим теплым воздухом в помещении. Поэтому ей в такой период требуется особый уход. Роза – это идеальное средство для нежной кожи. Цветок не только впечатляет своим красивым видом, но и может использоваться в средствах по уходу. Всем известна розовая вода. Есть также кремы на основе розы и чай. Но с данным растением можно делать и очищающий кожу пилинг.

Получается не только недорогое, но и очень экологичное средство. Пилинг делает кожу невероятно мягкой и приятной на ощупь. В нашей статье мы расскажем, как приготовить своими руками такое средство.

Что понадобится

Ингредиенты для создания средства для пилинга:

1 столовая ложка сушеных роз; 1 столовая ложка сушеной ромашки; 1 столовая ложка овсянки; 2 столовые ложки меда; ¼ стакана масла (можно взять миндальное или оливковое)

Приготовление и применение

Необходимо сушеные розы, ромашку и овсянку поместить в ступку и мелко растереть.

Теперь смешайте полученный порошок с медом и маслом до образования гранулированной массы. Средство готово.

Лучше всего наносить полученную массу на тело или лицо круговыми массажными движениями после душа и оставить на несколько минут. Затем смойте остатки средства и нанесите крем на кожу.