 

В США предсказали закат Европы

03.10.2021, 21:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заключил, что Европа, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, близится к закату.

Бьюкенен считает, что будущее остается за Азией, именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США – Китай и Япония, передает РИА «Новости». Он уверен, что эти факторы послужили причиной переориентации Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению политика, в Европе накопилось множество проблем: Великобритания вышла из ЕС, а создание AUKUS лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран; Франция возмущена из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.

Также он упомянул, что по итогам выборов в Германии партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии – от Испании и даже Сардинии от Италии. 

Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.



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