 

В Подмосковье три человека погибли при падении вертолета

03.10.2021, 21:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТри человека погибли человек при падении вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино, сообщили в МЧС России.

«В 19.41 поступила информация о том, что в лесополосе в н.п. ЗИЛ-городок, г.о. Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Место падения вертолета обнаружено. На месте для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения. По данным подмосковного главка МЧС, к работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек.

Ранее в Камчатском крае нашли останки всех жертв крушения вертолета Ка-27 авиационного отряда ФСБ.



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