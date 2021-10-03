 

Мнение: Партия Саакашвили проиграла на выборах в Грузии

03.10.2021, 21:40, Разное
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Поездка Саакашвили в Грузию не помогла его партии.
На прошедших выборах правящая "Грузинская мечта" набирает почти 47 голосов, при необходимых 43% (если бы набрали меньше, то были возможны досрочные выборы). Партия Саакашвили набрала около 31% голосов.
Таким образом Саакашвили будет сидеть, "Грузинская мечта" и далее будет правящей партией. Помешать этому может лишь уличный сценарий и захват власти через очередной майдан. Но пока признаков подготовки вооруженного захвата власти через улицу незаметно, поэтому приезд Саакашвили в Грузию выглядит очередной авантюрой престарелого авантюриста.

PS. Зеленский осудил Саакашвили за отъезд в Грузию и пообещал вернуть его на Украину. Благодарности Грузии за помощь с арестом Саакашвили он комментировать по каким-то причинам не стал. Видимо потому, что на Украине хватает тех, кто был рад избавиться от Саакашвили.

Источник: Colonel Cassad



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