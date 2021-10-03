 

В Сумской области по дороге в суд скончался мужчина, арестованный за убийство трехлетнего сына

03.10.2021, 21:34, Новости дня
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“Пару дней назад его увезли в Глухов на суд, и больше в изолятор временного содержания арестант не вернулся. Он умер. Что стало причиной смерти 50-летнего мужчины, убившего своего родного ребенка, правоохранители пока не говорят. А вот несколько инсайдерских источников уверяют, что детоубийцу избили, правда, не уточнили, кто именно, и якобы в результате избиения ребро пробило ему легкое”, – пишет издание.

О смерти мальчика полиция Сумской области информировала 16 сентября.

15 сентября правоохранителям заявили о пропаже мужчины и ребенка, которого он забрал из детсада. На следующий день нашли только отца, но он якобы утверждал, что не знает, где мальчик.

“Сотрудники полиции установили, что отец задушил своего трехлетнего сына. В дальнейшем злоумышленник показал правоохранителям место убийства. Оказалось, что забрав сына из детского сада, поехал с ним за город на велосипеде. Приехав к ближайшей лесополосе, связал ему руки и надел пакет на голову, от чего ребенок задохнулся. После чего уехал”, – говорилось в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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