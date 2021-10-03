В Канаде разбился самолет, который вез баннер с предложением выйти замуж. Есть погибший

Самолет Cessna 172 вез баннер с предложением руки и сердца. На борту было двое человек. В результате крушения один из них погиб, второй – госпитализирован.

К месту происшествия были отправлены полиция и пожарные, а также группа следователей из Совета по безопасности на транспорте Канады.

Известно, что самолет разбился рядом с Мостом согласия, который ведет к острову Сент-Элен, где полным ходом идет музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. Организаторы мероприятия заявили, что инцидент не повлиял на фестиваль.

Dernière heure: un petit avion c’est écraser au Parc de Dieppe non loin de l’île Sainte-Hélène. Trois personnes étaient abords du petit engin. Une personne a malheureusement perdu la vie et les deux autres passagers ont été transporté en centre [email protected] pic.twitter.com/2imAlSferz

— Thierry Laforce (@Thierry_Laforce) October 3, 2021

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