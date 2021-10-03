 

“Динамо” и “Шахтер” сыграли вничью в украинской Премьер-лиге, они остались лидерами турнира

03.10.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В матче лидеров чемпионата мячей забито не было, итоговый результат – 0:0.

В УПЛ отметили, что “Динамо” могло забить уже на 9-й минуте, но удар Карлоса де Пены пришелся в стойку ворот “Шахтера”. Моменты были в ходе матча у обеих команд, а во втором тайме команды стали действовать осторожнее.

В других поединках 10-го тура УПЛ, которые проходили с 1-го по 3 октября, зафиксированы такие результаты:

“Мариуполь” – “Рух” 0:2;
“Колос” – “Черноморец” 2:1;
“Львов” – “Днепр-1” 0:1;
“Ворскла” – “Ингулец” 3:0;
“Верес” – “Александрия” 0:0;
“Заря” – “Десна” 2:0;
“Металлист-1925” – “Минай” 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу “Динамо” с 26 очками. У “Шахтера” – 23 очка. На третьем месте идет “Ворскла”, у нее 21 очко.

Контекст:

22 сентября в матче за Суперкубок Украины “Шахтер” разгромил “Динамо” со счетом 3:0.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Премьера Грузии снова выдвинули на пост главы правительства

09.06 / Российский суд признал ФБК и другие структуры Навального экстремистскими организациями. Теперь их участникам запрещено участвовать в выборах

17.12 / У фигуранта дела Шеремета Антоненко ухудшилось состояние здоровья. Суд оставил его под арестом, но разрешил этапировать в больницу

14.02 / В мире: Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму

06.09 / Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери

10.07 / Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

05.08 / В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса

03.08 / Через 4 года США хотят запустить космические корабли с ядерными двигателями

21.06 / Украина – Австрия. Онлайн-репортаж решающего матча Евро 2020

28.11 / В Лондоне посетителей пабов и ресторанов обяжут оставлять заведение сразу после приема пищи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика