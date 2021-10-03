“Динамо” и “Шахтер” сыграли вничью в украинской Премьер-лиге, они остались лидерами турнира

В матче лидеров чемпионата мячей забито не было, итоговый результат – 0:0.

В УПЛ отметили, что “Динамо” могло забить уже на 9-й минуте, но удар Карлоса де Пены пришелся в стойку ворот “Шахтера”. Моменты были в ходе матча у обеих команд, а во втором тайме команды стали действовать осторожнее.

В других поединках 10-го тура УПЛ, которые проходили с 1-го по 3 октября, зафиксированы такие результаты:

“Мариуполь” – “Рух” 0:2;

“Колос” – “Черноморец” 2:1;

“Львов” – “Днепр-1” 0:1;

“Ворскла” – “Ингулец” 3:0;

“Верес” – “Александрия” 0:0;

“Заря” – “Десна” 2:0;

“Металлист-1925” – “Минай” 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу “Динамо” с 26 очками. У “Шахтера” – 23 очка. На третьем месте идет “Ворскла”, у нее 21 очко.

Контекст:

22 сентября в матче за Суперкубок Украины “Шахтер” разгромил “Динамо” со счетом 3:0.

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