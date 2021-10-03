Невозвращенческое

Дмитрий Быков: Если я уеду — хрен-то я вернусь. Но, похоже, хрен-то я уеду.

Петр Саруханов / «Новая газета»

(Исполняется на мотив «Старой солдатской песни» Б. Окуджавы)

Снова спутал карты русский Робин Гуд: Ладно бы в десятые — но щас-то! Всюду диссиденты с Родины бегут — Леша задал моду возвращаться.

Вот Саакашвили: плохо ли ему В Киеве начать многоходовку? Нет — летит в Тбилиси, чтобы сесть в тюрьму, Тут же объявляя голодовку.

Взвинчивают ставки, думая смутить Прихвостней ликующие рожи: Надо непременно дать себя схватить! (Вот ведь и Колесникова тоже…)

Логика героя нашей не чета: Прежде за него народ — горою, А теперь народа нету ни черта, Чтобы поспособствовать герою.

Весело герою, если есть народ. Ну а если пук гнилой соломы? Может, на дракона нужен Ланцелот, Но сейчас нужнее крысоловы.

Сказывал же гений в возрасте Христа – В возрасте глубоких откровений: Мол, не возвращайтесь в прежние места! Плохо объяснял им этот гений.

Стариться придется в обществе пустот. Все уже испортилось, касатик:

В отчий край не езди — он давно не тот, В прошлое не суйся — там посадят.

Что ходить по кругу? Право, мир велик. Вырваться из данности разок хоть! Вечно возвращаться — участь для калик: Истинный маршрут всегда разомкнут.

С вечным возвращеньем Ницше начудил. Правильно Маяк дразнился: «Нищий!» В прошлое тянуться — радость для удил, Вечно ностальгировать — для них же.

Все идет по кругу в русском терему, Ходит хороводом, караваем… Надо ли стремиться к дому своему, Если он уже неузнаваем?

Песни про заветный край берез и рос – То же, что любовь младенца к соске. Помните, на что там возвращался пес?* Надо ли вести себя по-псовски?

Жизнь не повторится, взяток не берет, Даль вокруг светла и неоглядна… Хватит возвращаться. В сторону, вперед, Вверх и вниз — но только не обратно.

Право, обойдутся Русь и Беларусь, Хватит и грузинскому соседу… Если я уеду — хрен-то я вернусь.

Но, похоже, хрен-то я уеду.

Дмитрий Быков

*Притч. 26:11.

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