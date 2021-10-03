 

Осень в желтых и серых тонах: пиджак, водолазка и разноцветные ногти украсят образ в прохладную погоду

03.10.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Желтый гармонично сочетается с серым, и нынешней осенью этот дуэт в тренде. И не только осенью, он будет в моде до конца года. Если вам нравится такая простая, но очень эффектная комбинация, ее можно использовать и в одежде, и в маникюре. Можно сочетать серую одежду – пальто, юбку, костюм, пиджак – с желтыми аксессуарами или сделать наоборот. И, конечно, порадуют модниц разноцветные ногти.

Для офиса

Свободный повседневный комплект для работы состоит из серого повседнегого брючного костюма и желтого топа. Это идеальное решение для создания офисного образа (на главном фото).

Элегантный образ

Для создания женственного лука хорошо подходит пестрый костюм, сотоящий из короткой юбки и длинного жакета. Образ дополнен платком, черным ремнем, солнцезащитными очками и стильной сумкой.

Простой желто-серый образ

Для его создания потребуются желтые узкие брюки, серый свободный джемпер и обувь на высоких каблуках. К такому луку можно сделать желто-серый маникюр. Оличный вариант на каждый день.

Эффектный комплект

Гармонично сочетается серый пиджак с необычными рукавами с сапогами и сумкой с одинаковым желтым принтом.

Образ получается невероятно модным.

Для холодной погоды

Отличное решение для прохладных дней – серое пальто из ткани и комплект желтого оттенка из брюк и свитера под ним.

Дополнен образ желтой сумкой.

Не менее эффектно смотрится желтое пальто с серым трикотажным платьем.

Или более непринужденный повседневный вариант, состоящий из серых спортивных штанов и меховой желтой куртки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Звезда сериала “Друзья” умирает от неизлечимого заболевания

26.07 / Мир без границ: Милош Бикович, Сергей Полунин и Ольга Бузова стали героями нового номера HELLO!

09.11 / Расстрел в Воронеже – Личное мнение

25.01 / Льготная ипотека помогла москвичам улучшить жилищные условия

20.07 / Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить здоровье кошки

05.03 / Стилист Лисовец назвал три самые модные вещи весны 2021 года

25.03 / Анна Горохова из «Пацанок» из-за голода съела свою собаку

24.04 / Стаканчик воды с «Фукусимы»

10.08 / Грандиозная трагедия: Евгений Норин объяснил, почему нужно идти в кино на «Солнцепек»

16.03 / Ответят за восточный базар?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика