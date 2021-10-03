Осень в желтых и серых тонах: пиджак, водолазка и разноцветные ногти украсят образ в прохладную погоду

Желтый гармонично сочетается с серым, и нынешней осенью этот дуэт в тренде. И не только осенью, он будет в моде до конца года. Если вам нравится такая простая, но очень эффектная комбинация, ее можно использовать и в одежде, и в маникюре. Можно сочетать серую одежду – пальто, юбку, костюм, пиджак – с желтыми аксессуарами или сделать наоборот. И, конечно, порадуют модниц разноцветные ногти.

Для офиса

Свободный повседневный комплект для работы состоит из серого повседнегого брючного костюма и желтого топа. Это идеальное решение для создания офисного образа (на главном фото).

Элегантный образ

Для создания женственного лука хорошо подходит пестрый костюм, сотоящий из короткой юбки и длинного жакета. Образ дополнен платком, черным ремнем, солнцезащитными очками и стильной сумкой.

Простой желто-серый образ

Для его создания потребуются желтые узкие брюки, серый свободный джемпер и обувь на высоких каблуках. К такому луку можно сделать желто-серый маникюр. Оличный вариант на каждый день.

Эффектный комплект

Гармонично сочетается серый пиджак с необычными рукавами с сапогами и сумкой с одинаковым желтым принтом.

Образ получается невероятно модным.

Для холодной погоды

Отличное решение для прохладных дней – серое пальто из ткани и комплект желтого оттенка из брюк и свитера под ним.

Дополнен образ желтой сумкой.

Не менее эффектно смотрится желтое пальто с серым трикотажным платьем.

Или более непринужденный повседневный вариант, состоящий из серых спортивных штанов и меховой желтой куртки.