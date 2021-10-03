 

Российские школы обяжут еженедельно отчитываться о снижении бюрократической нагрузки на учителей

03.10.2021, 20:51, Разное
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Рособрнадзор разработал рекомендации для средних школ по предоставлению отчётности о снижении бюрократической нагрузки на преподавательский состав. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 ноября, школы должны будут еженедельно предоставлять 40-страничный отчёт об успехах в сокращении бессмысленной бумажной работы, выполняемой учителями.

От каждого учителя потребовали докладывать обо всех документах, заполнения которых им удалось избежать благодаря действиям руководству школы, и предоставлять примерный текст тех бумаг, которые им бы пришлось писать, отнимая время от работы с учениками, если бы не реформа образования. Это позволит чиновникам оценить объём никому не нужной писанины, от которой был избавлен учитель. Также в случае недостаточного снижения бюрократической нагрузки по итогам квартала учителей обяжут писать объяснительные и составлять план сокращения бессмысленной бюрократической работы на следующую четверть.

«Учитель – он для ученика, а не для чиновника. Пусть всё своё время уделяет детям. А нам достаточно лишь еженедельного отчёта о том, от какой бумажной работы избавлен учитель. Конечно, если эти отчёты будут предоставляться с задержками, мы вынуждены будем применить как к педагогу, так и к руководству школы необходимые санкции. В деле снижения бюрократической нагрузки не может быть компромиссов по отчётности», – заявила замглавы Рособрнадзора Наталья Панова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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