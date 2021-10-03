 

Адвокат: У правоохранителей Грузии отсутствует информация о въезде Саакашвили в страну

03.10.2021, 20:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГрузинские правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, не знают, как он попал в страну, сообщил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили.

«По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», – приводит его слова РИА «Новости».

В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.



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