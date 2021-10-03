Мнение: Памятник маршалу Малиновскому в Словакии

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В Словакии открыли памятник маршалу Родиону Малиновскому, который командуя 2-м Украинским фронтом освобождал Словакию от нацистов.

25 сентября 2021 г. Посол России в Словакии И.Б.Братчиков в рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма, принял участие в открытии памятника выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, маршалу Р.Я.Малиновскому.

На церемонии в н.п. Старый Теков присутствовали председатель Комитета по международным делам и руководитель «группы дружбы» с Россией Национального совета (парламента) Словацкой Республики М.Кери, представители местных властей, ветеранских и общественных организаций.

Памятник был создан по проекту известного словацкого скульптора С.Гибея по инициативе и на средства словацких граждан. Установлен в парковой зоне Старого Текова.

В своём выступлении И.Б.Братчиков отметил особую роль Р.Я.Малиновского в истории Словакии: он командовал 2-м Украинским фронтом, войска которого освободили от фашистских оккупантов значительную часть территории Словакии и Чехии. Посол подчеркнул необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и недопустимость попыток исказить ее историю.

К присутствующим по телефонной связи обратилась дочь маршала – Наталья Родионовна Малиновская, тепло поблагодарившая всех за увековечивание памяти её отца на словацкой земле.

https://slovakia.mid.ru/ru/embassy/press_sluzhba_posolstva/news/otkrytie_pamyatnika_marshalu_sovetskogo_soyuza_r_ya_malinovskomu_v_n_p_staryy_tekov/ – цинк (по ссылке еще фотографии)

Тот случай, когда словаки оказались более адекватными чем чехи, которые не так давно снесли памятник маршалу Коневу.

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