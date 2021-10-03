“Опять убрать из Украины”. Тимошенко заявила, что “начинается новый этап” расправы над Шустером

“Хочу вас просто предупредить, наблюдая за всем, что вокруг вас происходит, что начинается период, когда новый этап такой мечты о расправе с вами – уже реальность. […] Начнется попытка ликвидации программы “Свобода слова…” и вас лично – опять убрать из Украины”, – сказала она.

По словам политика, она “следила за тем, как каждый президент в стране травил” Шустера и его программу, забирая “право говорить правду”.

“Для многих людей в стране ваша программа – это уже последний глоток правды, который можно в стране увидеть, потому что манипуляция в информационном пространстве достигает апогея”, – заявила Тимошенко.

Она призвала “всех, кто может”, защитить свободу слова.

“Думаю, что это важно для всей страны”, – подчеркнула Тимошенко.

“Украинская правда”, ссылаясь на источники во власти, сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу, куда пригласили спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого есть разногласия с руководством “Слуги народа”. В эфир онлайн представители “Слуги народа” также отказались выходить.

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.

В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание из-за проблем с финансированием. Перед этим Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине (телеведущий считает, что к этому был причастен пятый президент Петр Порошенко), но запрет на трудоустройство позже был снят по решению суда.

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