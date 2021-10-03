 

“Опять убрать из Украины”. Тимошенко заявила, что “начинается новый этап” расправы над Шустером

03.10.2021, 20:42, Новости дня
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“Хочу вас просто предупредить, наблюдая за всем, что вокруг вас происходит, что начинается период, когда новый этап такой мечты о расправе с вами – уже реальность. […] Начнется попытка ликвидации программы “Свобода слова…” и вас лично – опять убрать из Украины”, – сказала она.

По словам политика, она “следила за тем, как каждый президент в стране травил” Шустера и его программу, забирая “право говорить правду”.

“Для многих людей в стране ваша программа – это уже последний глоток правды, который можно в стране увидеть, потому что манипуляция в информационном пространстве достигает апогея”, – заявила Тимошенко.

Она призвала “всех, кто может”, защитить свободу слова.

“Думаю, что это важно для всей страны”, – подчеркнула Тимошенко.

“Украинская правда”, ссылаясь на источники во власти, сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу, куда пригласили спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого есть разногласия с руководством “Слуги народа”. В эфир онлайн представители “Слуги народа” также отказались выходить.

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.

В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание из-за проблем с финансированием. Перед этим Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине (телеведущий считает, что к этому был причастен пятый президент Петр Порошенко), но запрет на трудоустройство позже был снят по решению суда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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