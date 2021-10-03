 

В Израиле COVID-сертификат смогут получить только те, кто вакцинировался тремя дозами

03.10.2021, 20:42, Новости дня
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Новые правила COVID-сертификатов вступили в силу в воскресенье, 3 октября. В результате почти 2 млн израильтян лишились своего сертификата, так как не были вакцинированы бустерной вакциной.

Обновленные правила также требуют, чтобы те, кто выздоровел от COVID-19, получили одну дозу вакцины, чтобы иметь право на сертификат. Пропуск действителен только через неделю после получения последней необходимой дозы в течение шести месяцев.

Временный сертификат также можно получить при отрицательном результате теста на вирус, за который необходимо заплатить.

Кроме того, полиция Израиля усилила контроль за наличием документов, подтверждающих вакцинацию, на собраниях и в местах проведения встреч в городах с высоким уровнем инфицирования.

Контекст:

Израиль – первая страна, официально разрешившая колоть третью дозу вакцины от коронавируса.

По данным минздрава Израиля, за время эпидемии в стране подтвердили 1,3 млн случаев COVID-19, 7811 человек умерли.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили более 6 млн человек, две дозы – 5,6 млн, три – 3,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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