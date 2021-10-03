_уголовное дело против главы Group-IB Сачкова связано с его планами вывести бизнес за границу

Уголовное дело о госизмене, возбужденное против основателя и гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова, может быть связано с его планами вывести бизнес за границу. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что Group-IB, активно сотрудничающая с ФСБ по вопросам кибербезопасности, в последние годы начала выводить бизнес из России. Собеседники издания отмечают, что для силовиков Сачков стал «слишком независимым».

В 2019 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. В апреле Сачков объявил о планах разместить акции Group-IB на иностранной бирже.

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Четыре дня назад Лефортовский суд Москвы отправил Сачкова в СИЗО. Он стал подозреваемым по делу о госизмене (ст. 275 УК). До этого в штаб-квартире его компании прошли обыски.

35-летний предприниматель Сачков основал Group-IB в 2003 году как группу по расследованию IT-инцидентов. Сейчас его компания считается одним из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и ОБСЕ, оказывает помощь российским спецслужбам и правоохранительным органам в операциях против хакерских группировок. В начале сентября компания занялась расследованием атак на сайт The Bell, в результате которых пользователям отправили фейковую рассылку с пропагандистскими призывами.

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