 

Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен

03.10.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТранзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще, согласно информации оператора ГТС Венгрии.

Информации на сайте оператора свидетельствует о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше – 18,528 млн кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше – в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 млн кубометров, передает РИА «Новости».

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствует.

В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.

Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и РФ о газе.

В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.

При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».  

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Welt – на лодках не добраться — в Германии вертолёты спасателей эвакуируют граждан с крыш

02.01 / В Тульской области под Новый год проснулись «странные» комары

30.08 / Госсекретарь Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Зеленским

10.11 / Орбан пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и план стимулирования европейской экономики

28.11 / В США сообщают о выпадении зубов после COVID-19

14.12 / ГБР задержало трех полицейских, которые удерживали мужчину в гараже, требуя взятку

03.02 / В РФ завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты

13.08 / Telegraph – британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID

22.12 / “Отпустить все, что прятала, было лучшим решением”. alyona alyona показала себя с бородкой

27.01 / Radio Szczecin – польский эксперт разглядел признаки шизофрении в политике Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика