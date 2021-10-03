Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен

Транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще, согласно информации оператора ГТС Венгрии.

Информации на сайте оператора свидетельствует о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше – 18,528 млн кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше – в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 млн кубометров, передает РИА «Новости».

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствует.

В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.

Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и РФ о газе.

В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.

При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.