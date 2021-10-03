Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили телеканалу «Имеди».

«Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет», – приводит его слова ТАСС.

По словам Гарибашвили, Саакашвили настоятельно просит сотрудников тюрьмы отправить его на Украину.

«Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам (пенитенциарного учреждения): «Срочно верните меня на Украину». Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?» – рассказал глава правительства.

В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.