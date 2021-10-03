Мнение: Немцы учатся делать буржуйки, тюльпаны под угрозой и энергобедность в Испании

1. Газовый кризис накрыл старушку Европу. Цены на газ на европейском рынке прут вверх, как нечистоты из деревенского сортира, в которой шутники кинули упаковку дрожжей. Цена выросла уже в 6 раз, с 200 до 1200 долларов за тысячу кубов, при этом на календаре только-только начался октябрь. Мы давно привыкли к тому, что наши западные соседи жестоко мёрзнут зимой на фоне глобального потепления, однако теперь несчастным жертвам зелёной политики грозит переохлаждение уже и осенью:

https://t.me/rbc_news/35999

В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Видео опубликовало Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях. В ролике, например, показана сборка самодельной «печки». Кроме того, в таком случае рекомендовано заклеить фольгой окна для защиты от утечки тепла из дома.

Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. Биржевая цена газа в сегодня в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $1200 за 1 тыс. куб. м.

2. Дефицит тепла подкосил европейские бизнесы, завязанные на доступную энергию. Тюльпаны мёрзнут в бескрайних теплицах Голландии из-за дефицита спасительного русского газа, дорожают полезные для здоровья овощи и фрукты, всё недоступнее становятся банальные удобрения:

https://lenta.ru/news/2021/10/01/gas_shortage/

Стремительно растущие цены на газ вызвали новые проблемы в Европе и ударили по урожайности крупнейшей на континенте сети голландских теплиц. Как сообщает Bloomberg, ключевой поставщик свежих овощей и фруктов вынужден экономить на энергоснабжении, которое сильно зависит от газа.

Площадь теплиц Нидерландов составляет десять тысяч гектаров, что примерно соответствует размеру Парижа. В стране выращивают такие овощи, как помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цветы — хризантемы, тюльпаны и орхидеи. В 2020 году голландский экспорт продуктов составил 9,2 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов), что делает государство вторым по величине экспортером продуктов в Европу и огромным центром торговли цветами.

Для обогрева теплиц необходимо до трех миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около 8,2 процента от общего потребления топлива в стране. Старший аналитик Rabobank Синди ван Рейсвик заявил, что глобальный энергетический кризис и дефицит газа оказывает огромное влияние на сектор: заставляет предприятия уменьшать освещение теплиц, сокращать период выращивания и переносить планы начала производства весной следующего года. «Мы не можем исключить, что потребители будут платить больше за овощи, цветы и фрукты», — сообщили в отраслевой ассоциации Glastuinbouw Nederland. С этим мнением согласен и Марсель ван дер Лугт из цветочной компании Lugt Lisianthus. По его словам, цены вырастут, так как счета за электроэнергию увеличились на 20-25 процентов.

Меры по экономии электричества снижают производство и урожайность, а также несут серьезные экономические последствия для компаний. Энергетический кризис уже ударил по пищевой промышленности, сказавшись на стоимости удобрений. Нехватка фруктов и овощей может ускорить рост цен на продовольствие, в то время как инфляция в Европе уже находится на уровне десятилетнего максимума. Урожай зерновых пострадал из-за плохой погоды, расходы на транспортные услуги выросли из-за локдаунов, а дефицит рабочей силы продолжает мешать восстановлению экономики.

Добавлю от себя, что европейские потребители вовсе не должны платить больше за столь нужные им овощные витамины. У нас, россиян, есть моральный долг перед жителями Запада. В девяностые они завалили Россию своими дешёвыми импортными товарами — теперь наша очередь заваливать европейцев своим доступным продовольствием. Конечно, европейские фермеры будут немного недовольны, но это цена, которую мы готовы заплатить.

3. Даже в солнечной Испании с завистью смотрят на Россию – на наши доступные, человеколюбивые цены на электроэнергию и топливо. Вот что пишет журналист испанского издания Эль Периодико:

https://inosmi.ru/politic/20211002/250619942.html

…в этой стране привычное нам на Западе понятие «энергетическая бедность» кажется чем-то непонятным — практически научной фантастикой. Поскольку Россия — один из основных мировых экспортеров газа и нефти, цены на энергоносители в стране удивительно низкие по сравнению с теми, что приняты на западе европейского континента. Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле, чем в нашей стране.

Согласно самым последним доступным данным, размещенным на сайте GlobalPetrolPrices.com и демонстрирующим состояние на декабрь прошлого года, киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (0,055 евро), в то время как в Испании эти цифры составляют 0,223 доллара (около 0,19 евро). Согласно тому же источнику, разница в цене на бензин не такая резкая. На российской заправке литр топлива 27 сентября этого года стоил 0,668 долларов, в то время как испанцы должны были заплатить 1,67 долларов.

Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа, с которой страна и её власти распоряжаются всем, что связано с энергией, получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре. Новогодняя иллюминация в крупных городах, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, повсеместна. Эта иллюминация ярка и даже внушительна, хотя её огромное количество не обязательно сопровождается должным уровнем изысканности. Ежемесячный счет за свет для жильцов квартиры в 70 квадратных метров в самом центре Москвы никогда не превышает 1,7 тысяч рублей, что по нынешнему курсу равно 20 евро.

Впрочем, далее в статье следует ритуальное упоминание российской оппозиции (без которой, похоже, западная цензура не пропускает материалы о России):

Всё в жизни относительно, особенно в такой большой стране, как Россия, где разница в управлении в разных регионах может быть просто огромной. В сентябре прошлого года Денис Писарев, водитель из Томска, города в полмиллиона жителей, расположенного в 3,6 тысячах километров к востоку от Москвы, критиковал в разговоре с El Periódico несправедливые тарифы и чрезмерную монополию местных поставщиков. Мысли Писарева явно были навеяны одним из расследований Алексея Навального, которые тот сделал перед своим загадочным отравлением. Все дело в том, что счет Писарева за свет начинал приближаться к уровням Испании: 40 тысяч рублей за прошлый год, что равно примерно 3,3 тысячи рублей в месяц, а это 40 евро. Маленькое состояние по сравнению с тем, к чему привыкли в этом удаленном уголке Сибири. Неудивительно, что он слушает Навального.

Кто-нибудь может прокомментировать эту историю? По идее, например, если у вас в доме электроотопление, при этом не кондиционерное, а лобовое, электропечками, набрать «за свет» 40 тысяч в год довольно-таки легко.