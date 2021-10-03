Мнение: Зеленый стандарт

С сегодняшнего дня в Израиле вводятся в действие новые правила «зеленого стандарта». По сути, это определение — кто считается привитым (то есть, безопасным), а кто — потенциально опасным и подлежит тем или иным мерам сегрегации.

Общий смысл следующий: три прививки — ты соответствуешь «зеленому стандарту», первый сорт. Две прививки — не соответствуешь. Там есть ряд уточнений, но они в основном именно уточнения для отдельных групп. Общее правило теперь такое.

В фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом (забойный такой зомби-боевик) стратегия Израиля на создание огромной стены в надежде, что она прикроет и защитит от гашествия орд зомби, была показана очень убедительно. Нет таких стен, через которые не перелезут зомби. Не здесь, так в другом месте. Не сейчас, так попозже. Но израильские политики (реальные, не голливудские) кино не смотрят, они сами его снимают. Результат получается в целом тот же.

Вначале Израиль гордился самыми высокими темпами вакцинации и охватом. Но что-то пошло не так. Поэтому было принято решение: если двух прививок мало — нужно сделать три. Думаю, что через некоторое время будет введен новый стандарт с перманентной вакцинацией. Если и это не поможет — придумают еще что-то. Евреи — древний народ, для них поколение-два, потраченные на бессмысленный процесс, не имеющий никакого практического результата — не срок.

Нюанс в том, что подобные решения имеют самый что ни на есть прямой вид. Как уходящие за горизонт рельсы. А потому они минимально эффективны, если здесь вообще можно вести речь об эффективности. Прямые решения «в лоб» имеют смысл в качестве экстренных, но на больших интервалах они его очень быстро теряют. Израильский «зеленый стандарт» – это как раз про них.

Вакцинация — мероприятие, скажем так, не совсем естественное. Человеческий гуманизм и желание спасти и сохранить жизни людей сталкивается с природным механизмом оздоровления популяции в целом. Поэтому была создана относительно сбалансированная система, в которой вакцинировались слабые и/или ценные члены общества (в первую очередь старики и дети) и небольшие группы других категорий населения. Таким образом вирус (я в данном случае говорю о вирусах ОРВИ, а не, к примеру, оспы, хотя почему-то именно пример с оспой и задушенной на корню эпидемией очень любят приводить, не особо вдаваясь, что это очень сильно разные ситуации), в общем, вирус имел достаточную базу, чтобы почти естественным образом проходить цикл мутаций, при котором летальность заболевания приходит в равновесие с заразностью.

Тотальная вакцинация — это вмешательство в природные механизмы и балансы. Причем с неизвестными последствиями, в том числе и отложенными. Естественная программа вируса ломается, и вероятность появления каких-нибудь кадавров парадоксальным образом растет. Под вывеской гуманизма можно наломать таких дров, что мало не покажется. Но у квази-либеральной демагогии есть неубиваемая мантра про «слезинку ребенка» и «жизнь каждого человека священна». Против таких аргументов даже как-то неловко и выступать. Правда, как раз самые что ни на есть добряки и гуманисты в итоге почему-то оказываются наиболее массовыми убийцами.

В общем, Израиль показывает, как делать не стоит. Решения на этом пути, по всей видимости, нет. Закалывать людей третьей, пятой или двадцать восьмой дозой, конечно, можно. А почему нельзя, если им деваться некуда? Но вот как именно иммунитет огромного числа людей в конечном итоге отреагирует на варварские манипуляции и суммарные лошадиные дозы препаратов, сказать не может никто. Как именно будет мутировать вирус, которому перекрывают естественные пути развития — тут тоже темна вода во облацех. Единственное, что совершенно точно можно прогнозировать — несгибаемую волю властей идти по выбранному пути, не особо интересуясь, насколько он правильный.

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