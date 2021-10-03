Мнение: “Обитель” и “Неугасимая лампада”

Самарский писатель Евгений Ренкас сделал критический обзор книги Захара Прилепина "Обитель". По словам Евгения, одним из главных источников романа Прилепина "Обитель" послужила книга коллаборациониста Бориса Ширяева "Неугасимая лампада".

Тайм-коды:

00:00 – Точка отсчёта.

01:36 – Почему последнее время вокруг книги Захара Прилепина «Обитель» существует определённый ажиотаж.

03:33 – Краткое содержание романа «Обитель».

05:34 – О книгах Захара Прилепина и Гузель Яхиной. Личность Захара Прилепина.

09:15 – Почему Захар Прилепин написал роман «Обитель».

13:45 – Почему очерняют конкретный исторический период в истории СССР. Сталинское экономическое чудо.

17:03 – Гузель Яхина и «Эшелон на Самарканд». Кто виноват в главном литературном скандале 2021 года.

25:30 – Почему Прилепин взял за основу книгу предателя Бориса Ширяева.

29:39 – Как академик Лихачёв прятался от чекистов в поленнице.

33:10 – Владимир Познер и творчество писателя Евгения Водолазкина. Как страдали немцы на советской земле.

40:20 – О том, кто такой Борис Ширяев. Судьба коллаборациониста.

53:36 – Восхваление предателя Краснова и власовцев в творчестве Бориса Ширяева.

Плюс обзор серии "Красный песок" из сериала "Государственная Граница", где показана борьба чекистов и пограничников с бандитами в Средней Азии.

Серия весьма актуальная в свете текущих процессов происходящих в Средней Азии, в том числе реабилитации басмачей, прихода Талибана к власти в Афганистане и дальнейшей архаизации общественной жизни.

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