 

Мнение: “Обитель” и “Неугасимая лампада”

03.10.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самарский писатель Евгений Ренкас сделал критический обзор книги Захара Прилепина "Обитель". По словам Евгения, одним из главных источников романа Прилепина "Обитель" послужила книга коллаборациониста Бориса Ширяева "Неугасимая лампада".

Тайм-коды:

00:00 – Точка отсчёта.
01:36 – Почему последнее время вокруг книги Захара Прилепина «Обитель» существует определённый ажиотаж.
03:33 – Краткое содержание романа «Обитель».
05:34 – О книгах Захара Прилепина и Гузель Яхиной. Личность Захара Прилепина.
09:15 – Почему Захар Прилепин написал роман «Обитель».
13:45 – Почему очерняют конкретный исторический период в истории СССР. Сталинское экономическое чудо.
17:03 – Гузель Яхина и «Эшелон на Самарканд». Кто виноват в главном литературном скандале 2021 года.
25:30 – Почему Прилепин взял за основу книгу предателя Бориса Ширяева.
29:39 – Как академик Лихачёв прятался от чекистов в поленнице.
33:10 – Владимир Познер и творчество писателя Евгения Водолазкина. Как страдали немцы на советской земле.
40:20 – О том, кто такой Борис Ширяев. Судьба коллаборациониста.
53:36 – Восхваление предателя Краснова и власовцев в творчестве Бориса Ширяева.

Плюс обзор серии "Красный песок" из сериала "Государственная Граница", где показана борьба чекистов и пограничников с бандитами в Средней Азии.

Серия весьма актуальная в свете текущих процессов происходящих в Средней Азии, в том числе реабилитации басмачей, прихода Талибана к власти в Афганистане и дальнейшей архаизации общественной жизни.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил Зеленскому на угрозы “возвращения” украинской власти

06.08 / Мнение: Узаконенное вымогательство

01.04 / Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем

20.05 / Определены победители конкурса на создание контента для молодежи

21.06 / Не спешим избавляться от потертого дивана. Его можно запросто обновить своими руками: делаем новый красивый чехол

04.02 / “Родилась в рубашке”: Певица Линда испугала подписчиков метаморфозой внешнего вида

17.05 / Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

12.05 / Учёные: Смартфоны и телевизоры никак не влияют на подростковую психику

24.08 / Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у сетевых блогеров

07.07 / Мнение: Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика