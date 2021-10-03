Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных президентов

Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.

“Любил… Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран”, – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит “мощно”, но не делает этого лично.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

В интервью Гордону Пугачев говорил, что Путин считает российских бизнесменов своими “крепостными”, а все деньги в РФ – своей собственностью.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.



Дмитрий ГОРДОН

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