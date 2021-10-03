 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных президентов

03.10.2021, 19:48, Новости дня
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Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.

“Любил… Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран”, – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит “мощно”, но не делает этого лично.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В интервью Гордону Пугачев говорил, что Путин считает российских бизнесменов своими “крепостными”, а все деньги в РФ – своей собственностью.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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