Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных президентов
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Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.
“Любил… Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран”, – утверждает Пугачев.
По его словам, деньги на эти цели Путин тратит “мощно”, но не делает этого лично.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью
ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:
В интервью Гордону Пугачев говорил, что Путин считает российских бизнесменов своими “крепостными”, а все деньги в РФ – своей собственностью.
Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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