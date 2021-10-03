Мнение: Ничему нет объяснения

Смерть прессы

Вот, кстати, очень любопытный крик души мелькнул в груде комментов относительно “похождений Раковой”. Внезапно один из читателей как-то отвлекся от знойной блондинки-миллиардерши и горестно вопросил – похоже, даже не к автору поста, а куда-то в пространство: “все больше загадочных историй кругом , если мне не кажется. Ничему нет объяснения и спросить некому и не у кого”.

Над простаками принято смеяться – они, мол, сами виноваты в своем невежестве, “все же ясно”. А я вот соглашусь с неведомым читателем, и его тоска мне самому более чем знакома. Действительно – загадок все больше, а объяснений все меньше. И причина тут вполне осязаемая – это деградация и смерть прессы. Мы ведь не задумываемся – в чем, собственно, состоит роль СМИ в обществе. А эта роль, если отвечать в самом общем виде – это и есть ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. Причем высший пилотаж для журналиста – найти ответ на вопрос, который зреет в обществе, но еще не задан, сработать на опережение.

В этом месте все обычно начинают орать про “продажность”, “ангажированность”, “все журналисты бяки” и прочее, не менее умное – безусловно, претензий к журналистике может быть масса, и все оправданные, но мы же про объективный смысл самой профессии и самого явления как такового. А смысл – почему оно вообще возникло и существовало до недавнего времени – именно такой.

Отвечать на вопросы. Рассказывать, как оно было, кто все придумал, зачем, “кто все эти люди”, чем грозит и к чему оно ведет. Про самые разные сферы – от погоды и артистов до финансов и политики.

Все это, как мы наблюдаем последние лет 20 – стремительно накрывается медным тазом. Зачем далеко ходить – можно просто вспомнить, сколько наименований всяких журналов выходило тогда и сколько выходит сейчас. Сколько было газет тогда и сколько выходит сейчас.

Мне, конечно, скажут про “цифровизацию” и про то, что “все уходит в интернет”. Однако и в интернет ведь ничего не уходит, на самом-то деле: был, скажем, журнал “Власть” – можно ли сказать, что он “ушел в интернет”? Где в интернете аналог журнала “Власть”? Его нет – он просто исчез, растворился в пространстве, а его журналисты спились или работают таксистами.

Мне горячо возразят, что и это ерунда, потому что СМИ никакие не нужны, есть же БЛОГЕРЫ, они же и так все знают и всё “распедалят как надо”! И это тоже – дурацкое самоутешение. Блогер никогда не сможет заменить нормальное СМИ – потому что блогер это просто чувак, который что-то себе пишет (или говорит на камеру), чаще всего – в свободное от работы время. А хороший журнал – это ДЕЛО, в котором автор – лишь верхушка пирамиды. Кто-то его направляет, кто-то защищает, кто-то оплачивает билеты, кто-то редактирует, кто-то привлекает альтернативные мнения… Это всё – СТРУКТУРА, это всё – стоит денег, и немалых. Искать ответы на вопросы – это вообще-то затратно, со всех точек зрения.

Не будем говорить про весь мир, скажем про Россию. Достаточно очевидно, что пресса в РФ умерла не “сама”, “повинуясь объективным законам мироздания”; ее смерть у нас – насильственная. Прессу убили. Сейчас добивают ее остатки. Это целенаправленный процесс.

И бараны в стаде – как это не покажется странным – уже все-таки забеспокоились. Казалось бы – чего им еще надо? Ипотеку в зубы – и паши, зарабатывай на взносы, у тебя еще 15 лет впереди. Не отвлекайся! Но нет. Люди начинают чувствовать, что ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ. Чего-то вроде раньше было… было… Но чего?? Вот же интернет, в нем все есть. Читай, баран!

Баран чувствует, что где-то его обманывают, чего-то его все-таки лишили. Но чего – никак не может вспомнить.

Его немой вопрос повисает в воздухе и остается без ответа. И немудрено – пресса ведь умерла.