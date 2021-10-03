«Производство не совсем чистое»

В РФ 50-процентная вакцинация будет достигнута в лучшем случае через год, считает специалист по статистике, аналитик сообщества Watching COVID-2019 Виктор Кабанов.



Производство российской вакцины от коронавируса. Фото: РИА Новости

— Виктор, какими данными вы пользуетесь для анализа вакцинации?

— Я собираю данные о применении вакцин из открытых источников, в основном это публикации в местной прессе. Что-то искажать местным властям нет смысла, особенно в сторону занижения, потому что в центре знают, где сколько вакцины получено. Кроме того, разговариваю с теми, кто непосредственно связан с производством вакцин. Правда, данные от них чаще всего конфиденциальные. Но благодаря этому, например, мне удалось выяснить, что второй компонент «Спутника V» более капризен в производстве, хуже масштабируется. То есть его труднее выпустить в большом количестве.

Поэтому, кстати, «Спутник Лайт», который и есть первая доза, производят в полтора раза больше, чем второй дозы «Спутника V».

Виктор Кабанов. Кадр видео

— То есть фактически производство «Спутника» ограничено именно выпуском второй дозы?

— Думаю, что так. В июле, когда начались разговоры о принудительной вакцинации, о QR-кодах и прочем, у нас случилась волна ажиотажного спроса на вакцины. Но через 3-4 недели, если вы заметили, требования смягчились. По моим расчетам получается, это как раз потому, что людям вкололи первые дозы, а потом заподозрили, что скоро могут не найти столько же вторых.

— В регионах, где я побывала за последние полгода, я заметила очень вялую пропаганду вакцинации. Это может быть связано с боязнью, что не хватит вакцин?

— Да. Просто боятся, что нечем будет колоть, я в этом уверен.

Что бы нам ни говорили о том, что люди не хотят прививаться, люди-то у нас сделают то, что им скажут начальник или телевизор. Скажут вакцинироваться — пойдут вакцинироваться.

Есть очень хороший ресурс — gogov.ru, он собирает данные о вакцинации по регионам, ни разу не замечен в фальсификациях, я с этими ребятами плотно сотрудничаю. Сейчас привито хотя бы первым компонентом 48 млн человек, 42 миллиона человек вакцинированы полностью. Причем в этих данных учтена и ревакцинация, то есть кто-то из этих 48 млн получил прививки уже повторно. Я, например. Производство вакцин при этом у нас стабильно. Я это особенно хочу отметить: производство «Спутника V» остается практически неизменным с весны. В июне, по данным из регионов, был запас около 5 млн доз. В июле начался ажиотажный спрос — и запаса этого хватило на неделю. В последних числах сентября темпы потребления вакцин были примерно такие же, как в начале мая, когда и врачи поуходили в отпуск, и народ разъехался, то есть минимальные. Поэтому запаса, который накоплен сейчас, на какое-то время хватит, если темпы вакцинации не будут расти.

— Как же при таких темпах у нас добьются массовой вакцинации?

— Если вакцинация будет продвигаться теми же темпами, то уровня 50 процентов населения мы достигнем через 246 дней.

— Я постоянно читаю обещания производителей нарастить выпуск.

— Это же высокотехнологичное производство. И нужны люди, владеющие технологией. Чтобы подготовить такого специалиста, требуется несколько лет. А еще хорошо бы, чтоб он имел опыт работы. Кроме того, производство вакцины — чрезвычайно сложный биохимический процесс. Для него нужны очень специфические реактивы. По всей видимости, сделать их в таких гигантских количествах, как нужно для массовой вакцинации, нашей стране оказалось тяжеловато.

— Ну, подождите. Все эти исходные были известны и создателям вакцин, и тем, кто брался за производство еще год назад, когда все начиналось. Как же они планировали массовую вакцинацию?

— Я вообще обратил внимание, что у нас большинство новостей выходит в будущем времени: мы нарастим, мы увеличим и так далее. Но не всегда получается. Еще в апреле, если не ошибаюсь, появлялась новость о том, что «Спутник» готова производить Индия. И Индия могла бы выпустить очень много вакцины. Но держатель патента — завод «Медгамал», подразделение Института Гамалеи, а значит, только его сотрудники имеют право проверять каждую партию. Возможно, «Медгамал» не смог тогда отправить в Индию столько сотрудников, чтобы они проверяли все на месте. Есть еще предприятие Laboratorios Richmond в Аргентине, оно взялось было за производство «Спутника», но в основном в Аргентину поставляют готовый продукт, уже в ампулах.

Производство российской вакцины «ЭпиВакКорона» для профилактики COVID-19. Фото: РИА Новости

— Инцидент, из-за которого ВОЗ отказалась признать «Спутник», произошел не в далекой Аргентине, а у нас в Уфе, на заводе, который «Медгамал» вполне может контролировать.

— Вы же знаете, что российские лекарства за рубеж практически не поставляются.

— Удивительно, правда?

— Не говорите. И у российских предприятий нет опыта сертификации препаратов. Что касается конкретно производства в Уфе… Оно, как я понял, недостаточно стерильное и экологически не совсем чистое. Вроде бы очистные сооружения, как я понимаю, недостаточно качественные и халаты у персонала, скажем так, недостаточно стерильные, их якобы меняли не каждый день, а будто бы раз в три дня.

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— Давайте я процитирую отчет ВОЗ. Инспекция высказала сомнения в «чистоте результатов микробиологических тестов… во время производства и контроля качества «Гам-КОВИД-Вак», по поводу «реализации программы по контролю окружающей среды», из-за «выявленных проблем с отслеживанием, идентификацией и историей партий «Гам-КОВИД-Вак», выразила опасения из-за «принятых мер по снижению рисков перекрестного заражения» препарата, а также из-за «соответствия линий розлива и одежды операторов, выполняющих асептические процедуры, требованиям гарантии стерильности».

— Вроде бы мелочь, да? Но для такого производства подобные мелочи существенны. Ну что делать, если не привыкла наша медицинская промышленность… А это ведь очень крупный и современный завод, специально ориентированный на производство «Спутника V». А я вот, скажем, могу каждый день наблюдать завод «Медгамал» в Щукине. Если вы просто обойдете его вокруг, то и у вас возникнет вопрос, пройдет ли он сертификацию ВОЗ.

— Мы до сих пор говорили о «Спутнике», который, как бы кто ни ругал производство и прочее, вакцина хорошая…

— Очень хорошая. Могу подтвердить и на своем опыте, и на опыте знакомых. Я, например, привит «Спутником». Пришел к дочке, не зная, что там уже болеет вся семья. Им диагнозы поставили на следующий день. Оказалось, что болели и дочка, и ее муж, и двое моих внуков, с которыми я провел довольно много времени.

— И не заболели?

— Совсем не заболел. Мои сверстники, которые вакцинировались, но все-таки заболели, перенесли болезнь очень легко. То есть «Спутник» реально работает.

— Работает, это признают все специалисты, с которыми я говорила, без исключения. Но есть еще, например, препарат «ЭпиВакКорона».

— Я его называю «вакцинный продукт».

И я не нашел ни одной, просто ни единой публикации, где что-то говорилось бы об эффективности «ЭпиВакКороны».

— Зря вы так. Были статьи в их ведомственных изданиях, были заметки в нескольких газетах.

— Именно об эффективности, об эпидемиологической эффективности, о протективности, о том, в какой степени этот «вакцинный продукт» защищает, я не увидел информации ни в одной из этих публикаций. Есть информация только о каких-то антителах, которые находит только тест-система того же производителя, но совершенно непонятно, как эти антитела связаны с защитой от коронавируса.

— Об этом «Новая» много рассказывала. Но вакцину ведь производят, ее продолжают применять? Какие у вас на этот счет данные?

— Как-то в июле, кажется, хороший знакомый звонит мне прямо из прививочного пункта в подмосковном Красногорске, сообщает, что ему «ЭпиВакКороной» хотят подменить «Спутник». Я ему говорю: «Не прививайся, жди «Спутник». Недели через две-три он привился: подвезли «Спутник». Этот случай подтверждает данные о том, что некоторое количество «ЭпиВакКороны» летом завозили в Москву и Московскую область, но очень небольшое. Последняя поставка в Москву, по моим данным, была 40–50 тысяч доз. По столичным меркам это капля в море.

— Сколько доз «ЭпиВакКороны» использовано в стране по состоянию на конец сентября?

— Это тайна, покрытая мраком. По моим оценкам, основанным на публикациях в местной прессе, в регионы поступило «ЭпиВакКороны» примерно 10% от количества «Спутника». При этом основные потребители вообще вакцин у нас — Москва и Московская область. В Москве и области живет примерно 15–17% населения страны. А «ЭпиВакКорону» развозили в основном по отдаленным регионам. Сначала это происходило потому, что оставались еще партии «Спутника V», которые необходимо было транспортировать при температуре не выше –18 градусов. Представьте, что привезли его в Якутию — самый большой административный регион в мире, а плотность населения там никакая. Как обеспечить перевозку при –18?

— Насколько я знаю, проверку на транспортировку «Спутника» при температуре в обычном холодильнике НИИ Гамалеи закончил еще зимой, а в Якутии и весной могут быть естественные –18.

— Я привел Якутию для примера. Потому что «ЭпиВакКорону» развозили в основном по отдаленным регионам. Что касается моих попыток оценить производство «ЭпиВакКороны», то они приводили к совершенно жуткому разбросу в числах. С самого начала выпуска партии выходили небольшие, около 30 тысяч доз. А вот 9 сентября на сайте завода «Вектор-БиАльгам», где выпускают этот продукт, было сообщение: в тот день там зарегистрировали производство полутора млн доз — одной такой партии. Я иду на сайт Росздравнадзора, а там на 9 сентября не значится ни одной партии. Но три партии зарегистрированы днем раньше — 8 сентября. Видимо, все-таки речь шла о трех партиях по полмиллиона доз.

— И кто те счастливцы, которые это получат? В какие регионы это пойдет?

— Дело в том, что информация из регионов поступает без разбивки о том, какие именно вакцины они получили. Аналитик Сергей Шпилькин, с которым мы работаем вместе, организовал интернет-опрос по всей стране, он просит людей заполнить некую форму о том, какой вакциной они прививались, желательно с указанием даты, места и номера серии. Данные ему поступают до сих пор.

Но об «ЭпиВакКороне» сообщений практически нет. Видимо, ее поставляют совсем в медвежьи углы, где нет интернета.

— Туда, где о ней не могли почитать?

— Возможно, там вообще не знают о разнице между вакцинами. Ну, укололи — и укололи. Я вот тоже до этой пандемии никогда не смотрел, чем меня вакцинируют, кто произвел вакцину, просто в голову не приходило.

— В Петербурге завод «Герофарм» еще летом обещал наладить выпуск «ЭпиВакКороны» миллионами и миллионами доз. Наладили?

— В понедельник, 27 сентября, я в очередной раз запускал проверку производства по всем вакцинам. И тогда информации о выпуске «ЭпиВакКороны» на заводе «Герофарм» не было. А днем позже появилась информация, что ООО «Герофарм» выпустило первую партию этого вакцинного продукта 28 сентября, еще две партии — 29-го числа. При этом размеры партий неизвестны. Статистически, по исследованиям, которые мы ведем с Сергеем Шпилькиным, получается, что у нас больше данных по «КовиВаку», чем по «ЭпиВакКороне». Хотя «КовиВака» производится еще меньше.

— С «КовиВаком» ситуация непонятная, производитель сообщает, что закрыл производство для модернизации.

— Приблизительно месяц назад «КовиВак» действительно перестали производить. Дело в том, что для производства этой вакцины надо сначала вырастить огромное количество этого вируса, потом его инактивировать, и не дай бог он вылетит из лаборатории. Заново построить новое огромное производство с выполнением всех требований — это очень и очень дорого и долго. Поэтому там действительно модернизируют оборудование. Но для меня как для статистика это интересно потому, что остановка производства дала возможность оценить уже выпущенные объемы. «КовиВака» было использовано что-то около 1% от общего количества доз всех вакцин.

То есть всего в стране было использовано около 90 млн доз вакцин, а «КовиВака» из них — примерно млн доз.

Это сходится с сообщениями на сайте самого Центра Чумакова. Такую вакцину в наших условиях делать чрезвычайно тяжело.

— Это было известно с самого начала: инактивированные вакцины трудно производить в таких огромных количествах, как требуется сейчас.

— К тому же персонала нужной квалификации наверняка недостаточно. В Центре Чумакова, конечно, люди квалифицированные, но не могут же они совсем перестать выпускать другие вакцины. И этих людей просто недостаточно для таких объемов. И потом, для того чтобы «вырастить» вирус, требуется время. То есть они не начнут выпуск сразу после установки оборудования.

Во время вакцинации против короновирусной инфекции препаратом «КовиВак». Фото: РИА Новости

— Закупай РФ импортные вакцины, больше бы людей прививалось?

— Я не проводил таких исследований, но если исходить из общей информации, то, конечно, да. Чем больше выбор — тем больше продукта потребляется. Есть ведь люди, которые принципиально доверяют только импортным препаратам. Я сам сталкивался с рекомендацией врача конкретное лекарство искать только импортное, потому что там очень четко надо было соблюдать дозировку, а с российским аналогом ее не подобрать так точно. Так что совершенно естественно, что

увеличение спектра вакцин приведет к увеличению числа вакцинированных. У «Модерны», например, нет таких жестких требований к условиям хранения, как у «Пфайзера», так купите ее, привезите в страну.

Поставка российской вакцины «Спутник V» в Гватемалу. Фото: РИА Новости

— «Спутник» идет еще и на экспорт, хотя вы считаете, что нам самим неплохо бы иметь его побольше. Сколько и кому мы его поставляем?

— В российской прессе информация об объемах экспорта отсутствует напрочь, но я с помощью друзей отслеживаю англо- и испаноязычные издания. Больше всего «Спутника» мы поставляем в Аргентину. В этой стране очень серьезные разногласия между правительством и оппозицией, поэтому правительство вынуждено регулярно публиковать отчеты. Параллельно с изучением этих отчетов я смотрю данные о рейсах, прибывающих из Аргентины. До сих пор мои данные совпадали с отчетами их правительства, только о последней поставке аргентинское правительство не сообщило. В начале лета получалось, что в Аргентину поставлено столько же доз, сколько во все остальные страны, вместе взятые. Если смотреть последние данные, то

к концу сентября в Аргентину было поставлено около 10 млн доз первого компонента «Спутника V» и 5,7 миллиона доз — второго.

Последняя поставка была 24 сентября: 700 тысяч доз первого компонента и 250 тысяч — второго. В аргентинской группе, которая занимается вакцинацией, постоянно всплывают сообщения такого рода: «Уже три месяца назад я сделал укол первой дозой «Спутника», когда же будет вторая?»

— Получается, что на экспорт РФ отправила только в одну Аргентину 15% от количества вакцины, использованной внутри страны.

— Всего, по моим оценкам, в Аргентину ушло 15 млн доз, и столько же — во все остальные страны. То есть в целом — треть от того, что использовано у нас. И даже на экспорт есть дефицит второго компонента. По моим данным, договор с Аргентиной предусматривал втрое большие поставки, но они в итоге тоже оказались ограничены нашими возможностями произвести второй компонент.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты»

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