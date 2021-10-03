 

Отравивший собак в Чехове корм производился вместе с ядом для крыс

03.10.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКорм, которым предположительно отравились собаки в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове, производился там же, где выпускаются химикаты для травли крыс, опасное вещество могло случайно попасть в пищу для собак, сообщила создатель и директор приюта Валентина Силич в эфире телеканала «Москва-24».

«С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, а оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают еще химикаты для травли крыс. Возможно, кто-то из рабочих мог перепутать что-то. Это пока просто предположения», – приводит ее слова ТАСС.

Она также подчеркнула, что не считает отравление намеренным, а причина произошедшего кроется в халатности производителей.

«Я не хочу утверждать и наговаривать на людей. Я считаю, что когда делали корм, то у них просыпалось [ядовитое вещество], и это повлекло отравление животных. Что именно – я утверждать не могу. Пока не будут готовы анализы, голословно обвинять людей [не буду]. Но твердо заявляю: это корм», – сказала Силич.

Напомним, в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове отравились кормом около 150 собак, 16 из них погибли. Точная причина отравления пока неизвестна, так как результаты экспертиз будут готовы не раньше вторника. По предварительным предположениям врачей, могло произойти отравление фосфатом, судя по симптомам и состоянию животных. Чеховская городская прокуратура проводит проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве

07.02 / Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине

11.04 / В Петербурге подросток устроил стрельбу из пневматики в школе

17.11 / Умер пострадавший при сходе грузового состава под Владимиром

16.07 / В Кремле отреагировали на сообщения о российских военных в Ливии

09.01 / Трампизм без Трампа – Welt рассказал о будущем американской политики

23.05 / Самолет Ryanair вылетел из Минска после внеплановой посадки по требованию белорусских диспетчеров

05.08 / Приставки Sony PlayStation 5 только теперь начали приносить прибыль

07.03 / Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”

18.04 / Информация о “военном перевороте и покушении на Лукашенко” имеет признаки провокации – пресс-служба Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика