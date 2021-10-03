Мнение: Россияне хотят стать хакерами, репутация провайдеров и мат на работе

1. А вы говорите, что россияне не готовы массово стать высокооплачиваемыми программистами. Согласно опросам, очень даже готовы, ведь 20% мечтают стать хакерами, а более 80% «прекрасно осведомлены» о том, чем занимаются компьютерные взломщики!

https://lenta.ru/news/2021/09/29/zavist/

Каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером, хотя представление о том, чем занимаются люди этой профессии, у жителей страны достаточно размытое. Такие данные приводятся в исследовании компании ESET (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), в рамках которого респонденты раскрыли свое отношение к этой IT-специальности.

20 процентов россиян хотели бы попробовать свои силы в хакинге. Такой ответ исследователи ESET слышали в основном от молодых жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет. При этом подавляющее большинство граждан России (84 процента) посчитали, что они прекрасно осведомлены о том, чем занимаются хакеры. Еще 15 процентов отметили, что только догадываются об этом, и лишь каждый сотый участник опроса признался, что не знает о деятельности таких специалистов вообще ничего.

Возможно, западный миф про вездесущих русских хакеров, которые взламывают всё подряд, начиная от выборов в США и ЕС, основан на фактах?

2. С удивлением узнал, что провайдер СпейсВеб и печально знаменитый Ру-Центр входят сейчас в один холдинг:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-27_rbk_privlek_partnera_dlya

Напомню, Ру-Центр — позор Рунета, репутация у этих господ самая нечистая, которую только можно себе вообразить. Лично я не доверил бы им даже сторожить мешок со вчерашним мусором, не говоря уже о чём-то более важном. Любопытные могут набрать в поисковике “ru-center жулики” и прочесть массу поучительных историй. Я несколько удивлён, что кто-то считает, будто этот бренд вообще чего-то стоит, будто его можно как-то развивать. На мой взгляд, извлечь выгоду из бренда «Ру-Центр» можно ровно одним способом: публично, с позором и с волчьим билетом уволив всех его сотрудников. Мне сейчас не жалко тех небольших сумм, которые Ру-Центр выманил своими трюками у меня и моих знакомых. Мне грустно сознавать, что Ру-Центр достаточно крупен, чтобы создавать превратное впечатление как о Рунете, так и о российском айти-бизнесе в целом.

Впрочем, это проблема известная, я сейчас не об этом. Мой вопрос касается СпейсВеба. Я знаком с этим провайдером много лет, и знаю его преимущественно с хорошей стороны. Теперь, однако, у меня тревожные предчувствия. Если СпейсВеб оказался в одном холдинге с Ру-Центром, возможно, стоит превентивно перенести все сайты и домены к другому провайдеру, пока с ними не начали происходить какие-нибудь чудеса?

3. Вот ещё один результат опроса, уже не настолько вдохновляющий, как про хакеров:

https://lenta.ru/news/2021/09/28/say_it/

Почти четверть россиян положительно относится к мату на работе, а около 13 процентов признаются, что и сами любят выругаться, рассказали «Ленте.ру» в компании — разработчике CRM для бизнеса «Мегаплан». Впрочем, около 40 процентов мат не одобряет, а еще около 35 воспринимает его нейтрально.

Тем не менее, в голосовании за мат большинство всё же набирает партия антиматерщинников. К вопросу о том, почему нужно вести себя корректно в комментариях, и почему даже известные блогеры, говорящие на матерном русском, вынуждены делать цензурные версии своих видеоблогов, если они не хотят терять почти половину аудитории.