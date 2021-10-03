Мнение: Не поддается прогнозированию

Развитие ситуации с коронавирусом не поддается прогнозам, заявил в эфире канала “Россия 1” главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. “Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше”, — сказал он.

Откровенно говоря, даже на фоне массы совершенно абсурдных заявлений последнего времени это высказывание выглядит обескураживающе. Представьте себе — вы заехали на сервис, и мастер через месяц-два вам заявляет: «Я вообще-то не в курсе, что у тебя с машиной. Ну вот смотрю так, смотрю эдак — ну не понимаю, что тут не так. Но ты не беспокойся — я буду ее и дальше ремонтировать. Когда-нибудь пойму, а пока походи пешочком, а мы с ребятами будем дальше ей разные запчасти менять. Вдруг угадаем».

Примерно это и говорит Проценко.

Аргументы главврача между тем принять не получается. В первую очередь потому, что именно в ситуации с коронавирусом все (подчеркну — все) ранее действовавшие нормативы, стандарты, правила и методические указания, причем действовавшие вполне штатно, все они были отброшены. И это не только в медицинской части. Правовые подходы тоже полностью изменены. В утиль сданы базовые международные обязательства России, включая и принцип добровольного информированного согласия пациента. Полностью проигнорированы и не соблюдаются никакие протоколы безопасности при разработке и внедрению вакцин — к концу лета этого года ни одна из применяемых в мире вакцин так и не прошла третий этап испытаний при том, что число вакцинированных измеряется даже не миллионами и не десятками миллионов.

В общем, здесь не просто нарушения, а сознательное пренебрежение любыми разумными нормами. Сознательный отказ от исполнения действующего законодательства (что само по себе является уголовным преступлением). Но закавыка-то вся в том, что эти нормы и правила придумывали не на коленке, как любит один известный деятель. Их создавали долго, сложно и непросто гораздо более умные люди на основании огромного опыта, в том числе и ошибочного. И именно неукоснительное исполнение правил, норм и протоколов позволяло в том числе моделировать, а на основании моделей – прогнозировать поведение болезней.

Естественно, что в ситуации, когда все делается прямо наоборот, то моделирование дает сбои. Возьмите дюймовые инструменты и начните ремонтировать детали с метрическими резьбами. Возьмите термометр Реомюра и пробуйте с ним измерять температуру по справочнику в градусах Цельсия. Не заморачиваясь с переводными коэффициентами. А зачем? Там градусы и тут они же. В смысле разные? Не морочьте нам голову.

Заявление Проценко — либо откровенно наглое издевательство, либо вопиющий непрофессионализм. Что значит — не поддается прогнозированию? Прошло два года и ты только сейчас понимаешь, что что-то тут не так? А вернуться к нормативной документации вы не пробовали? Хотя бы для начала? Может, тогда и прогнозы вдруг начнут совпадать с реальным положением вещей?

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