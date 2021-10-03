Мнение: Изба-читальня. Словацкая Советская Республика ждала русских братьев

Сегодня в рубрике "Изба-читальня" фрагмент работы одного из читателей, посвященной Словацкой Советской Республике, которая недолгое время просуществовала в 1919-м году.

Словацкая Советская Республика ждала русских братьев

И на территории самой Чехословакии было не всё так гладко, как позже они пытались показать. Распад Австро-Венгерской империи, бывший тяжелым и сложным системным процессом, обрушившим всё устройство на огромной территории Восточной Европы, после тяжелой войны и почти мгновенного формирования новых государств и укладов – привел к голоду, дезорганизации управления, хаосу всех структур и дальнейшему угнетению больших слоев населения, особенно в отдаленных районах. На территории дальней провинции Транслейтании – Словакии – которая вошла в созданную якобы либеральную и миролюбивую Чехословакию <…> – противоречия достигли пика.

После серии забастовок и создания самоуправления – «директоратов» – на заводах и в городах – была провозглашена Словацкая Советская Республика. Любопытным является тот факт, что она не была сепаратистской по отношению к единому, только создающемуся, по сути своей, чехословацкому государству, однако продвигала идеи равноправия народов на территории Чехословакии, распространению на всю Чехословакию идей равенства и социальной справедливости, борьбы с голодом и хаосом. При этом, конечно же, Чехословакия объявила Словацкую Советскую Республику сепаратистами и начала мобилизацию войск.

В некоторой степени это даже иронично, как только что созданное сепаратистским методом государство – объявляет альтернативно созданное правительство для этой же территории – сепаратистами. Если не выразиться иначе – как обычным лицемерием. Особенно с учетом того, что Словацкая Республика объявила о своей дружественности по отношению к "большому восточному соседу", что вовсе не могло не вызвать шквал гнева у чехословацкого правительства.

Саму же Республику возглавил этнический чех Антонин Яноушек, что также весьма любопытный факт, с учетом очевидного доминирования чешского национализма в Чехословакии – в Советской Словакии равенство народов было не просто постулировано, но осуществлено максимально возможно, созданное государство возглавил чешский коммунист. Руководство республики планировало распространить в условиях кризиса свое видение строительства государственного устройства на всю Чехословакию, о чем непосредственно выступил Яноушек, предлагая Масарику [президенту Чехословакии] провести переговоры по вопросу будущего устройства единой страны. Естественно, возможность переговоров была проигнорирована этим государственным деятелем, чей образ «либерала» был лишь создан Антантой, верной марионеткой которой он являлся, поэтому дело пошло к военным действиям – в стране только что разоренной грузом Первой Мировой Войны и хаосом обретения независимости.

<…>

После трехнедельного сопротивления Словацкая Советская Республика была оккупирована войсками Масарика, когда исполнительный комитет принял решение прекратить сопротивление во избежание огромных жертв среди населения и временно покинуть страну со всеми силами – не забудем, что в то время казалось, что Советская Россия и Советская Венгрия смогут изменить положение и вскоре помочь Словакии. Лидеры республики частично были арестованы, частично смогли эмигрировать в Австрию, Венгрию и Россию с большим количеством сторонников и добровольцев.

Однако после формирования в Венгрии преступного режима Хорти – Яноушек, скрывавшийся там от преследования Чехословакией – был арестован уже хортистами, как коммунист и словацкий лидер (как мы помним фашистское правительство хортистов отрицало вовсе право словаков считаться нацией). После переговоров с советской Россией в 1920 году – патриот и народный лидер был выслан в качестве обмена в Россию. И здесь правительство Чехословакии Масарика вновь показало своё лицо – во время транзита через территорию Чехословакии – Яноушек был схвачен на транспорте и отправлен за решётку в нарушение любых международных норм транзита. Только открытое выступление и давление правительства Советской России – смогло заставить их отпустить его и дать ему продолжить путь к политическую убежищу. Этот лидер, который даже на суде в последнем слове говорил столь раздражающие Масарика и Бенеша слова:

«И в этой борьбе мы победим, победит рабочий класс под руководством своих русских братьев» – прибыл в конце 1922 года в Россию, и до конца жил и работал в СССР, умерев 30 марта 1941 года. К сожалению, он не успел увидеть освобождение Чехословакии, заведенной в тупик правительством Масарика и его преемника Бенеша, от нацистской оккупации. Но ему хотя бы повезло больше, чем другим, кто был перемолот чехословацким правительством или фашистским режимом Хорти в Венгрии – в Венгрию во время падения республики ушло до 30 тысяч словаков, которые после установления диктатуры Хорти оказались «не ко двору».

Официально провозглашенная 16 июня 1919 года в Прешове и просуществовавшая всего до 7 июля этого же года – она успела оставить яркий след в истории региона, показать всю глубину противоречий в Чехословакии, которую с трудом лакировали власти в Праге. А также – волю народа к подлинным изменениям, развитию самосознания и его подъему в регионе, а не формальной независимости в руках ориентированных на Антанту элит, которые не собирались решать действительно волнующие собственных граждан вопросы. По сути, именно в этом эпизоде отчетливо проявился дальнейший вектор судьбы Чехословакии этого периода – раздираемой между диктатом круга Масарика, ведущего страну в будущем к ужасу Мюнхенского сговора – и народом, который впервые за столетия обретя независимость желал ею воспользоваться в настоящих интересах прекращения хаоса, желанию завершения этнических и религиозных конфликтов и установлению дружественных связей с соседями по региону и Россией.

Эти сформировавшиеся в словацком регионе традиции самосознания потом будут очевидно проявлены в период уже социалистической Чехословакии, что в общем и целом, среди словацких партийных деятелей и населения, что конкретно в период событий так называемой «Пражской Весны», когда они не поддержат контекст происходившего в Праге.

(с) Дмитрий

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