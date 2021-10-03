Что делать с 4-й волной пандемии? – Личное мнение

Нельзя сказать, что пандемия коронавируса мне надоела. Правильнее — задолбала уже вся эта ситуация, связанная с заразой так, что сил никаких уже нет.

И несмотря на это, третья волна, не успев закончиться, превратилась с началом учебного года в четвёртую.

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Стремительный рост числа новых случаев связан со школьниками. Тут всё совершенно логично и объяснимо: приехали мама с папой из отпуска, ребёнок пошёл в школу, где вирус подцепили другие дети, и принесли заразу в свою семью.

Что делать?

А делать-то нечего. Неужели снова «дистант»? Я отвечу: это тоже глупо.

Год назад, когда не было ещё вакцины для широкого применения, учащихся смогли оградить от вируса, заперев их дома.

Был ли в этом смысл? На тот момент — да. Есть ли он сейчас? Нет.

Коллективный иммунитет формируется переболевшими и вакцинированными. Без него конца пандемии не будет.

Следовательно, оградив школьников ещё раз от вируса, мы просто растянем пандемию на год. Ребёнок, болея чаще всего бессимптомно, не заразит никого в семье, члены который переболели уже или привились. То есть, фактической опасности ни для детей, ни для адекватных взрослых нет.

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Возвращаясь к вопросу «что делать»? Я считаю, что суетиться как раз сейчас и не нужно. Нет необходимости ни в дистанте, ни, тем более, для локдауна.

Объясню свою позицию.

Те, кто переболел (раз-два) уже не заболеют. Те, кто привился, могут заболеть, но инфекцию перенесут (плюс-минус) легко.



Фото: Соцсети

Остальные же — пусть заражаются. Пусть болеют. Лечатся. Попадают в реанимации на ИВЛ. Формируют коллективный иммунитет быстрее.

Времени для прививки у них было достаточно. Не просто достаточно, а предостаточно — полгода.

Если они заболеют, то это — следствие их свободного выбора. Вакцина была, времени тоже было вагон. Даже Боня 5G привилась.

https://t.me/lenamiro/9835

Ограничивать всех ради 20% антиваксеров — недемократично. Я хочу в ресторан, в магазин, в театр, на выставку. Какое лично мне дело до тех, кто сам же и не привился?

Хотят болеть — пусть болеют, кто я такая, чтобы указывать этим странным людям? Была бы я президентом — привила бы насильно. Но я — не добренький Путин, а злая (зато честная и справедливая, что меня оправдывает) Лена Миро.

Лично мне коронавирус уже нестрашен. Как и 80 процентам населения нашей страны.

Должны ли мы опять уходить с работы? Сидеть взаперти? Мучить детей на дистанте? Да в задницу эти ограничения — они нужны только тем, кто ещё не привился и/или не переболел.

А это уже их печаль — не наша. Согласны?

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