 

Мнение: Сигнал молодым офицерам ФСБ?

03.10.2021, 18:58, Разное
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Отставного генерала ФСБ Сергея Солодовникова, в 2003–2006 годах возглавлявшего управление ФСБ в Чечне, а перед отставкой пять лет курировавшего Ракетные войска стратегического назначения, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. За создание «преступного сообщества»… По уголовному делу, которое выглядит откровенно сфабрикованным. Подробности это мутного дела можно прочитать здесь.

Давно знаю Сергея Николаевича.

Он вырос в небольшом кузбасском поселке, поступил в Челябинское военное авиационное училище, по окончании получил назначение в Иркутскую область. В 1977 году предложили перейти в особый отдел. Прошел курсы военной контрразведки. Потом окончил академию ФСБ…

В 2010 году вышел на пенсию, поселился в обычной двухкомнатной квартире в Химках. Эта квартира – единственное, что нажил генерал за годы службы….

Вспоминается другое уголовное дело. Начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин написал явку с повинной, пошел на сделку со следствием и получил 7 лет колонии. Через пару-лет, думаю, выйдет на свободу по УДО.

Черкалин – это тот самый полковник ФСБ, у которого были обнаружены залежи денег. И не только денег.

Черкалину принадлежит земельный участок и дом в Выборгском районе под Санкт-Петербургом, два земельных участка и строения в 6,5 и 7 соток в деревне Раздоры, Одинцовского района Подмосковья. Жилой дом площадью 465 кв. м в Раздорах, и еще два земельных участка там же – 3,2 и 12 соток.

Накопил Черкалин еще и на квартиру в Москве в Большом Сергиевском переулке плюс три машино-места к ней, на квартиру площадью 100 кв. м в доме по Мичуринскому проспекту с пятьяю машино-местами, на увартиру площадью 131 кв. м на Петровском бульваре, на квартиру площадью 86 кв. м в Останкинском переулке, на квартиру площадью 125 кв. м в Котельниках.

Ну и накопления Кирилла Черкалина наличными:

126 000 рублей (обнаружены при обыске в служебном кабинете Черкалина на Лубянке).
900 000 евро (изъяты из его автомобиля);
$50 490 300, 1 787 900 евро и 16 645 000 рублей (находка оперативников в квартире родителей Черкалина на Мичуринском проспекте);
$22 156 326, 6 529 550 евро, 4700 фунтов и 739 826 326 рублей (в квартире в Большом Сергиевском переулке).
27 065 550 рублей, $76 935, 44 765 евро (хранились в загородном доме в Раздорах).
185 000 рублей и 2760 евро (в квартире в Котельниках);
6750 фунтов (из квартиры в Пушкаревом переулке)…
отсюда

И какие выводы должны сделать молодые офицеры ФСБ из приговоров геннералу Солодвникову и полковнику Черкалину?  Служить как Сергей Солодовников? Или как Кирилл Черкалин?

На снимках: Сергей Солодвников перед оглашением приговора и в молодости,когда он еще служил в авиации, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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